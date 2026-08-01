El nuevo Córdoba CF de Iván Ania se fortalece atrás… mientras espera el gol de sus delanteros

El Córdoba CF encara la recta final de su pretemporada con la sensación de haber comenzado a perfilar la identidad que pretende mostrar en la LaLiga Hypermotion 2026-2027. Superado ya el ecuador de la preparación, el conjunto de Iván Ania presenta un balance equilibrado de resultados, con un triunfo, dos empates y una derrota, aunque esta última llegó únicamente en la tanda de penaltis del Trofeo Puertas de Córdoba. Más allá de los marcadores, eso sí, las primeras cuatro pruebas han dejado varias conclusiones -para nada definitivas- sobre un bloque que continúa en plena construcción y que, de hecho, aún dispone de dos ensayos más, frente al Real Jaén y el Almería, antes de abrir la competición oficial el próximo 16 de agosto ante el Burgos en El Plantío.

Entre las principales lecturas sobresale una evolución evidente en la propuesta del técnico asturiano. Y es que sin renunciar del todo a sus señas de identidad, el combinado califal parece haber dado un paso hacia un fútbol algo más pragmático, con mayor peso de la estructura defensiva y del mediocampo, reduciendo parte del riesgo que caracterizó a otros momentos del pasado curso. Esa transformación, sin embargo, también ha desplazado el foco de la delantera, precisamente la parcela que más interrogantes está dejando en este tiempo de preparatoria...

La delantera, aún sin estrenar

Porque el principal debe del conjunto blanquiverde sigue localizándose en el ataque. Aunque la falta de puntería resulta relativa a estas alturas del verano, la realidad es que ninguno de los cuatro delanteros específicos que actualmente integran la plantilla ha conseguido ver portería en los cuatro amistosos disputados.

Enol Rodríguez, Ibai Sanz, Víctor Sánchez -cuya continuidad pasa todavía por una posible cesión en el tramo final del mercado- y Diego Percan, utilizado con mayor frecuencia escorado al costado derecho que como referencia ofensiva, continúan sin estrenarse en el apartado realizador. Y en cuanto a sensaciones, ninguno tampoco ha despuntado.

Los únicos cuatro tantos del Córdoba CF durante la pretemporada han llevado, por el momento, firmas muy repartidas. Javi Antrás abrió el camino frente al Orlando Pirates, mientras que Diego Bri anotó ante el Cádiz. Posteriormente fueron Adnane Ghailan y Christian Carracedo quienes encontraron el gol frente al Elche.

Víctor Sánchez, durante un entrenamiento del Córdoba CF en Oliva. / ccf

La defensa responde con nota

La cara opuesta la ofrece una retaguardia que se ha convertido, hasta ahora, en el principal argumento del equipo. El club de El Arcángel únicamente ha encajado tres goles durante toda la pretemporada: uno frente al Orlando Pirates, condicionado por un error puntual de Iker Álvarez, y dos ante el Elche, ambos en el arranque de la segunda mitad del encuentro.

Además, los blanquiverdes lograron mantener su portería a cero durante el tiempo reglamentario frente al Cádiz y también ante el Sevilla, equipo de LaLiga EASports, que únicamente terminó imponiéndose desde el punto de penalti en la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba.

Buena parte de esa solidez lleva el sello de varios nombres propios. Rubén Alves, Álex Martín, Egoitz Muñoz y Dani Tasende, entre otros, han ofrecido un rendimiento aseado durante estas primeras semanas, mientras que Jacobo Martí, antes de caer lesionado frente al cuadro ilicitano, también había dejado una imagen muy positiva en sus primeras carreras como cordobesista.

A ello se suma el buen nivel general mostrado por los dos guardametas. Tanto Iker Álvarez como Guilherme Fernandes han transmitido seguridad bajo palos, alimentando una competencia que promete mantenerse abierta cuando arranque la competición oficial, máxime tras la marcha de Carlos Marín rumbo al Albacete.

Álex Martín, en una sesión del Córdoba CF durante el 'stage'. / ccf

Dos últimas pruebas

Con esas conclusiones sobre la mesa, el Córdoba CF afronta ahora los dos últimos compromisos de la preparación estival. El primero llegará este jueves, con la visita al Real Jaén en el Estadio La Victoria (20.00 horas), mientras que apenas doce horas después cerrará definitivamente la pretemporada frente al Almería en el Marbella Football Center.

Serán las dos últimas oportunidades para seguir consolidando la fortaleza defensiva exhibida hasta ahora y, sobre todo, para comprobar si una delantera todavía sin gol consigue romper una sequía que, aunque propia de estas fechas, continúa siendo una de las principales asignaturas pendientes del nuevo proyecto de Iván Ania.