Dani Tasende: "Quiero que me recuerden como un jugador humilde que lo dio todo por el Córdoba CF"

Dani Tasende es uno de los jugadores con mayor experiencia en Segunda División que ha incorporado el Córdoba CF durante este mercado de verano. El lateral izquierdo, llegado desde el Real Zaragoza, afronta su nueva etapa con la ilusión de adaptarse al modelo de Iván Ania, ayudar al equipo en las dos áreas y dejar una huella que vaya más allá de su rendimiento sobre el terreno de juego.

El nuevo futbolista blanquiverde ha repasado sus comienzos, la importancia de su familia y los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta del Córdoba. En el origen de todo aparece su hermano Ángel, al que considera una referencia fundamental en su relación con el fútbol.

Su referencia

“Siempre me viene a la memoria mi hermano, porque yo hacía todo lo que hacía él. Si iba a la piscina, yo también tenía que ir. A él le gustaba mucho el fútbol de pequeño y yo también fui, no tanto por pasión, sino para pasar el tiempo con los amigos”, explicó.

Con los años, aquel entretenimiento terminó convirtiéndose en una profesión. “Creo que él fue un gran referente en mi vida por el fútbol y que gracias a él estoy dando ahora este paso”, añadió Tasende.

Dani Tasende, en su presentación como jugador del Córdoba CF. / Víctor Castro

La competitividad entre dos hermanos

Los dos hermanos comenzaron jugando sin una posición definida, como ocurre con tantos niños que únicamente quieren disfrutar y marcar goles. “Cuando éramos pequeños jugábamos donde nos ponían. Siempre quieres marcar goles o incluso ponerte de portero. Disfrutábamos en cualquier posición”, recordó.

Los partidos en la plaza del pueblo de Carballo tenían, sin embargo, una importante carga competitiva. “Era ver quién le ganaba al otro. Siempre fuimos muy competitivos y nos acabábamos enfadando. No había un día en el que no nos enfadáramos por ganar”, relató.

Tasende reconoce que su hermano solía imponerse en esos duelos. “Siempre ganaba Ángel. Es un cabezón cuando jugamos al fútbol. Como pierda algo, me mata”, comentó entre risas.

El esfuerzo de su madre

La familia tuvo que realizar importantes sacrificios para acompañar la evolución deportiva de los dos hermanos. Tasende destacó especialmente el papel de su madre, que trabaja como policía y tuvo que adaptar buena parte de su vida para respaldar las carreras de sus hijos.

“Cuando éramos pequeños tuvo que sacrificar mucho para estar con nosotros. Mi hermano empezó muy joven en Inglaterra y ella tuvo que dejar una parte de su vida para acompañarlo. Después, cuando yo me fui a Villarreal, también hizo un sacrificio para apoyarme”, señaló.

Ese respaldo continúa siendo fundamental cuando aparecen los momentos difíciles propios del fútbol profesional. “Siempre nos apoyamos en la familia y en los consejos que nos pueden dar. Tengo novia y un hijo en camino. Hablo mucho con ella y me ayuda muchísimo fuera del fútbol, sobre todo cuando llegas cansado o después de una derrota en la que lo has dado todo”, explicó.

Villarreal le enseñó la exigencia profesional

El paso por la cantera del Villarreal cambió su manera de entender el fútbol. Fue entonces cuando comprendió que necesitaba dejar de verlo únicamente como un juego. “Cuando llegué al Villarreal vi lo que era el fútbol de verdad, la profesionalidad, el día a día. Ahí me di cuenta de que, si quieres algo, tienes que ganártelo con trabajo”, afirmó. Aquella etapa aceleró su proceso de madurez. “Ese momento me cambió la vida. Tuve que espabilar y madurar”, reconoció.

La experiencia acumulada posteriormente en Segunda División le permitió aprender a interpretar mejor cada fase del partido. “En estos años aprendes de todo. Cometes errores al principio de tu carrera y eso te sirve para saber ahora en qué momento tienes que subir o cuándo debes quedarte atrás para ayudar al equipo”, indicó.

Tasende, en el partido contra el Elche. / LOF / Vicente Vidal

«El partido es lo que cuenta»

Tasende también ha aprendido a convivir con la presión y con la incertidumbre de una competición en la que cualquier acción puede alterar el resultado. “En cualquier momento puede cambiar la dinámica y puedes perder en los últimos minutos. El partido es lo que cuenta. Da igual que hayas entrenado muy bien si después pierdes”, afirmó.

El lateral considera que esa exigencia obliga al futbolista a mantener la concentración y el esfuerzo durante todo el encuentro. “Son momentos de tensión y nerviosismo, de pensar qué puede pasar si no das el cien por cien”, añadió.

La llamada del Córdoba CF

La propuesta blanquiverde despertó desde el principio su ilusión. Tasende ya conocía El Arcángel por haberse enfrentado anteriormente al Córdoba y valoró especialmente el estilo de juego de Iván Ania. “Lo primero que me vino a la cabeza fue la ilusión por ir a un club tan grande como el Córdoba. Había jugado varios partidos contra ellos y en El Arcángel. Me parecía increíble”, explicó.

El modelo ofensivo del técnico asturiano terminó de convencerlo. “Fue sobre todo por la forma de jugar del entrenador. Yo también soy muy ofensivo y eso me hizo mucha ilusión”, señaló.

Su primera aparición como blanquiverde en El Arcángel reforzó esas sensaciones. “Era un partido de pretemporada, la gente estaba de vacaciones y ver a tantos aficionados apoyándonos fue muy bonito. Se nota que están con nosotros desde el primer encuentro. Jugar en ese estadio impresiona, y más cuando hay tanta gente”, destacó.

Un lateral para atacar y defender

Tasende se define como un lateral que disfruta tanto atacando como cumpliendo con sus obligaciones defensivas. “Tapar un centro es como dar una asistencia, pero defensivamente”, resumió.

El jugador considera que la evolución de la posición obliga a dominar ambas facetas. “Ahora los laterales son muy modernos. Suben mucho y apoyan al equipo arriba. Disfrutar tanto defendiendo como atacando es algo que nos gusta a todos”, afirmó.

Su experiencia le ayudará a elegir mejor cuándo incorporarse y cuándo guardar la posición, una cuestión fundamental dentro de un sistema que concede importancia a la profundidad de los laterales.

El primer gran momento que imagina

Tasende ya visualiza cómo le gustaría vivir su primera gran alegría como futbolista del Córdoba CF. “El primer gran momento en El Arcángel me lo imagino ganando, sumando los tres puntos, haciendo un buen partido y con el equipo a un gran nivel”, indicó.

Por encima de las estadísticas o de las actuaciones individuales, tiene claro el recuerdo que desea dejar entre los aficionados. “Me gustaría ser recordado como un chico humilde y trabajador, que lo ha dado todo por el club. Además de por jugar bien, quiero que me recuerden por ser muy humilde”, concluyó.