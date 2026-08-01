Carracedo vuelve a tirar del Córdoba CF: dos goles y una asistencia en 75 minutos

El Córdoba CF continúa transmitiendo buenas sensaciones en sus primeros compromisos de pretemporada. El conjunto de Iván Ania permanece invicto después de sumar tres empates y una victoria. Aunque los resultados en estos momentos sean lo de menos, la realidad es que el equipo que entrena Iván Ania ha sumado tres empates y una victoria hasta el momento.

Uno de los nombres propios de los dos últimos encuentros ha sido Christian Carracedo. El extremo catalán se ha convertido en una amenaza constante por la banda derecha y ha firmado dos goles y una asistencia en apenas 75 minutos: los últimos 30 del triunfo ante el Cádiz y la primera parte del empate frente al Elche.

Su influencia ha ido mucho más allá de las cifras. Cada vez que ha recibido el balón ha generado sensación de peligro, mediante centros, disparos y acciones de presión y recuperación en campo contrario.

Carracedo, en el centro, en el duelo contra el Elche. / LOF

Una entrada decisiva ante el Cádiz

Carracedo saltó al césped en el minuto 60 del amistoso disputado en Sanlúcar de Barrameda. Su entrada cambió el foco del ataque cordobesista, que hasta entonces había encontrado más profundidad por la banda izquierda. Con el apoyo de Yussi Diarra y Egoitz Muñoz, el catalán comenzó a buscar espacios en el costado derecho y a castigar a la defensa amarilla con sus internadas.

La jugada decisiva llegó en el minuto 85. Carracedo encontró el espacio necesario para centrar y Diego Bri se adelantó a su defensor para marcar de cabeza el tanto que dio al Córdoba su primera victoria de la pretemporada. El extremo pudo incluso ampliar su producción. Una recuperación fruto de la presión alta lo dejó frente al guardameta gaditano, aunque no consiguió transformar la ocasión.

Protagonista absoluto frente al Elche

Carracedo mantuvo su nivel en el empate a dos goles contra el Elche, rival de Primera División. Desde los primeros minutos se convirtió en una de las principales vías ofensivas del Córdoba. Un centro suyo en el minuto 6 permitió a Eder García rematar de cabeza en la primera gran ocasión del encuentro. La acción terminó en un saque de esquina ejecutado por el propio Carracedo, cuyo envío encontró a Adnane Ghailan para que el marroquí abriera el marcador.

El catalán no tardó en asumir todavía más protagonismo. El segundo gol lo marcó él mismo al resolver un mano a mano con el portero ilicitano. Al filo del descanso volvió a generar una ocasión clara con un excelente pase a Percan, que no consiguió superar al guardameta rival. Carracedo también estuvo cerca de marcar después de otra recuperación en campo contrario, aunque volvió a fallar cuando solo tenía por delante al portero.

El atacante catalán, en el duelo contra el Sevilla FC. / Manuel Murillo

Más que desborde y centros

El rendimiento del extremo no se limita a su capacidad para atacar por fuera. Carracedo participa activamente en la presión, cierra líneas de pase y aprovecha su intensidad para recuperar balones en zonas avanzadas. Esa faceta encaja plenamente en la idea de Iván Ania, que exige a sus atacantes un alto grado de implicación sin balón.

Su versatilidad le permite además aparecer en zonas interiores, combinar con los centrocampistas y generar superioridades lejos de la línea de banda. Mientras el Córdoba sigue buscando un delantero que garantice una cifra importante de goles, Carracedo vuelve a ofrecer soluciones mediante asistencias, desborde y llegada desde segunda línea.

Cuatro temporadas de máxima regularidad

Pocos futbolistas pueden presumir de una continuidad similar desde la llegada de Iván Ania. Carracedo aterrizó en Córdoba en el verano de 2022 y desde entonces ha enlazado cuatro temporadas como una de las piezas más utilizadas del equipo.

En su primer curso disputó 36 partidos, 31 como titular, acumuló 2.616 minutos, marcó dos goles y repartió cinco asistencias. Durante la temporada del ascenso participó en 37 encuentros, todos ellos desde el inicio, y rozó los 3.000 minutos. Cerró aquel curso con dos goles y diez asistencias.

La progresión continuó en la campaña del regreso al fútbol profesional. Jugó 40 partidos, fue titular en 38, superó los 3.200 minutos y firmó su mejor registro goleador, con cinco tantos, además de once asistencias.

El pasado curso volvió a mantener un rendimiento constante: 39 partidos, 38 titularidades, 3.159 minutos, tres goles y trece asistencias, su mejor cifra desde que viste la camiseta blanquiverde.

Un histórico de la plantilla actual

En total, Christian Carracedo suma 156 partidos, 12 goles y 39 asistencias con el Córdoba CF. Es, con diferencia, el futbolista de la actual plantilla con más encuentros disputados. Su perseguidor más cercano es Carlos Albarrán, que acumula 108 partidos, 48 menos que el extremo.

Carracedo también es el jugador del grupo actual con más temporadas en el club, con cinco, seguido por Albarrán, Isma Ruiz y Adilson Mendes. La pretemporada apenas ha comenzado, pero el catalán ya vuelve a mostrar que mantiene intacta su capacidad para decidir partidos. Dos goles y una asistencia en 75 minutos sirven como carta de presentación de un futbolista que sigue a la vanguardia del Córdoba CF.