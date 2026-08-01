Arévalo y Álex López, la fuerza de la cantera en el ‘stage’ del Córdoba CF: "Podemos ser referentes para los niños"

La pretemporada del Córdoba CF sigue dejando conclusiones más allá de los resultados. Mientras Iván Ania continúa perfilando el equipo con vistas al arranque de la LaLiga Hypermotion 2026-2027, el tradicional stage de Oliva también está sirviendo para medir el crecimiento de la cantera blanquiverde. Entre los nombres propios de estas semanas sobresalen Alejandro Arévalo y Álex López -los dos únicos efectivos del filial llamados a la concentración-, dos futbolistas formados en la Ciudad Deportiva que, cada uno desde un matiz diferente, están aprovechando la oportunidad de convivir con la primera plantilla.

De la portería… a la delantera

El caso más llamativo ha sido el de Alejandro Arévalo, aunque en clave algo anecdótica. El joven guardameta, de 18 años, protagonizó una de las imágenes más curiosas de la preparación estival al terminar actuando como delantero en la recta final del cruce frente al Elche (2-2), resuelto con empate. Sin más cambios disponibles tras el habitual carrusel del descanso y después de la lesión sufrida por Jacobo Martí, el portero se dejó atrás los guantes para ocupar la punta del ataque y mantener la igualdad numérica ante el cuadro ilicitano.

Una escena tan insólita como singular que recordó, aunque a la inversa, a la protagonizada por Luso Delgado en la temporada 2015-2016, cuando el entonces centrocampista tuvo que colocarse bajo palos frente al Leganés tras la expulsión de Razak Brimah. Una campaña en la que, además, se selló la hasta hoy todavía participación más reciente de la entidad en un play off de ascenso a la élite...

Más allá de esa curiosidad, Arévalo también valoró la oportunidad de formar parte de la dinámica del primer equipo en estas fechas: «Entramos hace once años al club. Yo entré en benjamín de segundo. Estoy muy contento y con mucha ilusión de estar aquí, con el primer equipo. Se viven los entrenamientos como si fueran los partidos. Para los niños, podemos ser unos referentes, cuando empecé de chico, a la gente que estaba en el primer equipo y era de la cantera, los veía así», señaló en los canales oficiales de la entidad blanquiverde.

Álex López coge fuerza

Distinta es la situación de Álex López, pese a que su presencia con los de Iván Ania es igual de habitual. De hecho, el lateral de Montemayor, de 20 años, está completando su cuarta pretemporada con el plantel nodriza, una continuidad que refleja la confianza que existe en torno a su progresión pese al complicado recorrido que ha tenido durante las dos últimas campañas, marcadas por graves lesiones -en febrero de 2025 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y en marzo de este año, una lesión de rodilla-.

«Yo entré al Córdoba CF en alevín de segundo. Me avisaron de que estaría en la concentración unos días antes. Contento, siempre, con ganas de seguir mejorando con este gran equipo. Aquí se te exige mucha más concentración, implicación…», explicó el defensor.

Sobre el césped también ha dejado argumentos. Disputó minutos frente al Cádiz y fue titular ante el Elche, de Primera División, ocupando el carril izquierdo y firmando una notable primera mitad. Dos campeonatos atrás, igualmente, también tuvo tiempo de debutar en el fútbol profesional con un par de encuentros disputados en la categoría de plata.