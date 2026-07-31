Baja por lesión en el Córdoba CF: Jacobo Martí sufre un esguince de rodilla tras el partido ante el Elche

El Córdoba CF ya tiene a su primer lesionado de cierta gravedad de la pretemporada. El lateral derecho sufrió una lesión en el minuto 53 del partido amistoso ante el Elche, cuyo diagnóstico es, según ha anunciado el club de manera oficial, es de un esguince de rodilla con afectación inicial de grado 2 en el ligamento colateral interno.

El diagnóstico deberá confirmarse mediante pruebas complementarias, que permitirán precisar la gravedad de la lesión y determinar el tratamiento que seguirá el futbolista. Por tanto, el club todavía no ha establecido un periodo estimado de recuperación. Su disponibilidad dependerá de los resultados de los próximos estudios médicos y de la evolución que presente durante los primeros días.

Jacobo Martí, en su presentación como jugador del Córdoba CF. / Víctor Castro

Albarrán y Egoitz, las alternativas a Jacobo Martí

La lesión de Jacobo Martí supone un contratiempo para Iván Ania durante la preparación de la temporada 2026-27. El defensa es una de las incorporaciones realizadas por la entidad durante el mercado estival y compite por un puesto en el lateral derecho.

El Córdoba deberá esperar ahora a las pruebas complementarias antes de valorar si el jugador podrá reincorporarse próximamente al trabajo o necesitará un periodo más prolongado de recuperación.

La entidad blanquiverde tiene en estos momentos a tres laterales derechos en la plantilla. Con su lesión, ahora serán Carlos Albarrán y Egoitz Muñoz los jugadores que podrá alinear Iván Ania en esa posición.

El Córdoba CF tiene ahora a cuatro jugadores de baja por lesión: el central Fomeyem, el lateral derecho Jacobo Martí y los atacantes Salim El Jebari y Adilson.