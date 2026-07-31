Iván Ania, tras el empate ante el Elche: "Es positiva la lectura que le podemos hacer al partido"

El Córdoba CF sumó un nuevo empate en su preparación estival tras igualar (2-2) frente al Elche en Oliva Nova, en un encuentro que volvió a dejar buenas sensaciones para el conjunto blanquiverde. Más allá del resultado, Iván Ania puso en valor la capacidad de su equipo para competir de tú a tú ante un rival de Primera División. «Creo que fuimos capaces de aguantar y de generar alguna llegada que incluso pudo haber sido ocasión de gol en la segunda mitad. Es positiva la lectura que le podemos hacer al partido. No tenemos que olvidar que estábamos enfrentándonos al Elche, que es un equipo de Primera División», destacó el entrenador cordobesista.

Seguir repartiendo minutos

Con una primera parte en la que el Córdoba CF supo adaptarse a las diferentes fases del encuentro, el principal objetivo de este amistoso era seguir repartiendo carga de trabajo entre la plantilla. «Era un test más de pretemporada. Teníamos la idea de hacer 45 minutos cada equipo y sabíamos que el Elche nos iba a exigir, sobre todo en lo defensivo. Defensivamente estuvimos un poco desajustados al principio en la presión. Luego ellos nos hundieron y nos tuvimos que meter en un bloque medio, donde estuvimos bastante compactos y no les concedimos nada. A la contra, o con el espacio que se generaba a la espalda de su defensa, fuimos capaces de hacer dos goles e incluso haber hecho alguno más», explicó.

Aunque, tras el descanso, el conjunto blanquiverde mejoró en la presión sobre la salida de balón del Elche, la falta de concentración en acciones puntuales hizo que no pudieran llevarse la victoria. «En la segunda parte entramos mejor en cuanto a ir ajustados a la presión. Les estábamos condicionando y obligándoles a jugar en largo. Sin embargo, tuvimos dos despistes defensivos que nos costaron dos goles», expuso.

Jacobo Martí, lesionado

La segunda parte estuvo marcada por el contratiempo sufrido con la lesión de Jacobo Martí, que obligó al Córdoba CF a jugar los últimos minutos con un portero como futbolista de campo al no disponer de más cambios. «El partido se desvirtúa en el momento de la lesión de Jacobo. No tenemos gente para entrar y tenemos que meter a Arévalo. Quiero agradecerle el trabajo porque, evidentemente, es un portero jugando de jugador y para nosotros fue un contratiempo», finalizó.