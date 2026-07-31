Elche CF-Córdoba CF, en directo | Descanso en Oliva Nova

Sin apenas tiempo para el descanso, el Córdoba CF afronta este viernes una nueva prueba de nivel en su preparación para el inicio liguero. El equipo de Iván Ania se enfrentará al Elche, a las 10.30 horas y a puerta cerrada en Oliva Nova, en el cuarto amistoso del verano. Hasta el momento, los blanquiverdes han firmado un empate frente al Orlando Pirates (1-1), cedieron el cuarto Trofeo Puertas de Córdoba al Sevilla FC en la tanda de penaltis tras el 0-0 de los 90 minutos y llegan reforzados por el triunfo conseguido ante el Cádiz (0-1).

Descanso ¡Descanso en Oliva Nova! El Córdoba CF firma una primera mitad seria y se marcha al descanso con una cómoda ventaja de 0-2 gracias a los tantos de Adnane Ghailan y Carracedo. El conjunto de Iván Ania ha mostrado intensidad en la presión y eficacia en las áreas, imponiéndose con claridad a un Elche que apenas ha encontrado respuestas. Los blanquiverdes han controlado el ritmo del encuentro de principio a fin y apenas han concedido espacios a su rival. De hecho, el conjunto ilicitano no ha conseguido generar ninguna ocasión clara de peligro sobre la portería cordobesista.

Primera amarilla 40'. Amarilla a Egoitz Muñoz. Primera tarjeta del encuentro.

Golpe a Isma Ruiz Entran las asistencias médicas para atender a Isma Ruiz tras recibir un golpe. Continúa sin problemas.

Vuelve a rodar el balón 33'. Se reanuda el juego entre el Córdoba CF y el Elche.

Hidratación 30'. ¡Se detiene el juego por pausa de hidratación!

El Córdoba CF amplía el marcador (0-2) GOOOOOOOOL DEL CÓRDOBA CF 27'. Amplía la ventaja el conjunto blanquiverde. Adnane Ghailan filtró un buen pase a la espalda de la defensa para Carracedo, que se plantó solo ante Iturbe y resolvió el mano a mano con un disparo certero para firmar el 0-2.

El Córdoba CF busca el segundo ¡Parada de Iturbe tras el mano a mano con Iturbe!

Se adelanta el Córdoba CF (0-1) 10'. ¡Gooooool del Córdoba CF! Se adelantan los blanquiverdes en Oliva Nova. Adnane Ghailan aprovechó un saque de esquina para enviar el balón al fondo de la red y firmar el 0-1 en el cuarto amistoso de pretemporada del conjunto de Iván Ania.

Ocasión 7¡. ¡UUUUUYYYYY! Remate de cabeza de Eder García que se marcha por la derecha de la portería de Iturbe.