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Elche CF-Córdoba CF, en directo | Descanso en Oliva Nova

El equipo de Iván Ania disputa su cuarto test de pretemporada a puerta cerrada

Once inicial del Córdoba CF ante el Elche en su cuarto partido amistoso.

Once inicial del Córdoba CF ante el Elche en su cuarto partido amistoso. / CCF

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María Canales

María Canales

Córdoba

Sin apenas tiempo para el descanso, el Córdoba CF afronta este viernes una nueva prueba de nivel en su preparación para el inicio liguero. El equipo de Iván Ania se enfrentará al Elche, a las 10.30 horas y a puerta cerrada en Oliva Nova, en el cuarto amistoso del verano. Hasta el momento, los blanquiverdes han firmado un empate frente al Orlando Pirates (1-1), cedieron el cuarto Trofeo Puertas de Córdoba al Sevilla FC en la tanda de penaltis tras el 0-0 de los 90 minutos y llegan reforzados por el triunfo conseguido ante el Cádiz (0-1).

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