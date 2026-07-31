El Córdoba CF firma un excelente empate ante el Elche de Primera

El Córdoba CF empató a dos tantos ante un Primera como es el Elche en el partido amistoso que jugó en la concentración de Oliva. El equipo de Ania fue muy superior a su oponente en la primera parte, que acabó con un merecido 2-0. Tras el descanso encajó dos goles en cuatro minutos.

La posterior lesión de Jacobo Martí en el 53 condicionó el resto del duelo. Los blanquiverdes se quedaron nueve minutos con uno menos sobre el campo. En el 62 recuperaron la igualdad pero con el portero Arévalo jugando de delantero, ya que era el único convocado que en ese momento no había llegado a jugar. El partido terminó con un posible penalti a Víctor Sánchez y una roja a Albarrán en el 89 por protestar esa jugada, lo que dejó otra vez al Córdoba CF con diez.

Isma Ruiz disputa un balón en el encuentro ante el Elche. / LOF

Los de Ania entran muy activos en el partido

El Córdoba CF saltó al campo con Iker Álvarez en la portería. La defensa la formaban Álex Martín y Rubén Alves en el centro y Egoitz y el canterano Álex López en los laterales. Isma Ruiz y Eder García ocuparon el puesto de mediocentro, con Ghailan de enganche y Carracedo, Percan y Enol en la zona de ataque.

El conjunto que entrena Iván Ania plantó cara a su rival de Primera desde que se puso el balón en juego. Sin presión y con ambición competía un equipo con ganas de dar una excelente imagen frente a su potente rival.

Ghailan marca el primero

Pronto empezó a generar peligro el Córdoba CF por la banda derecha. Carracedo centró en el minuto seis para que Eder García rematara de cabeza un balón que el guardameta ilicitano mandó a córner. Precisamente, Carracedo mandó el balón en el saque de esquina a Adnane Ghailan, para que el mediapunta marcara con un disparo desde la esquina derecha del área. Era el minuto 7.

El gol le llegó pronto a un equipo que tenía más el balón y que creaba más peligro. Hasta Iker Álvarez ayudaba en el juego de ataque subiendo en ocasiones casi hasta el centro del campo, como si fuera un central más.

El gol le dio un plus de energía a un equipo muy superior a su rival en esa fase del partido. Los de Ania presionaban en ocasiones al Elche en su propio campo. Esta apuesta tuvo su premio en el minuto 19 cundo un error en un pase del Elche propició que Carracedo se plantara solo delante de Iturbe en el centro del área. El catalán se encontró en su disparo con el cuerpo del guardameta ilicitano cuando ya se cantaba el gol.

Carracedo anota el segundo tanto

El dominio de los cordobeses era cada vez mayor conforme pasaban los minutos. Apenas concedía huecos a su rival y castigaba a su adversario con una ocasión en cuanto recuperaba un balón. Un gran pase de Ghailan en el 26 dejó a Carracedo ante la ocasión de disponer de un mano a mano con el cancerbero del Elche por la banda derecha. El catalán ahora sí superó a Iturbe para marcar el 2-0. La pausa de hidratación de la primera mitad llegó con el Córdoba CF con un 2-0 por delante y mucho mejor que su rival en todos los aspectos del juego.

El Elche intentó en el tramo final de la primera parte acercarse a la portería de Iker sin suerte, pues los cordobeses defendían con orden si dar la sensación de sufrir en ningún momento. Además los de Ania manejaban el balón con más criterio.

El 3-0 pudo llegar al borde del descanso. Carracedo lanzó un pase con veneno al corazón del área que no acabó en gol porque Percan no pudo superar a su defensor y al arquero del Elche, acabando su disparó en un córner. Así se marcharon los dos conjuntos al vestuario, con el Córdoba CF dando unas excelentes sensaciones ante su rival.

El Elche empata en cuatro minutos

La segunda parte comenzó con muchos cambios en los dos equipos, como es habitual en un partido de pretemporada. Los cambios mejoraron y mucho al Elche. Una internada por la banda izquierda de los ilicitanos acabó con un remate de Konare que supuso el 1-2 en el 47.

El Elche era otro equipo en el comienzo de la segunda parte, más activo en todo el campo y atento en todo momento a una posible recuperación de balón. Un rápido contragolpe del Elche terminó con Konare ganándole la espalda a los centrales y marcando el tanto del empate al batir de nuevo a Guilherme.

El portero Iker Álvarez conduce el balón. / LOF

Jacobo Martí se lesiona y deja al Córdoba CF con diez

El partido se le siguió complicado al Córdoba CF en el 53 al lesionarse Jacobo Martí. El lateral derecho tuvo que abandonar el campo, dando la sensación de que su lesión era preocupante. Al haber sacado ya Ania a todos los suplentes al campo, su equipo se quedó con uno menos.

El portero Arévalo entra al campo para devolver la igualdad

El choque se trabó entonces, con mucho balón en el centro del campo pero poco juego. Ania encontró en el 62 la única solución posible para no quedarse con diez hasta el final del choque. El asturiano sacó al campo al único convocado que no había jugado todavía: el canterano Arévalo, el tercer portero, al que situó en ataque.

El Córdoba CF mantuvo el control del partido tras la lesión de Jacobo y la posterior entrada en el campo de Arévalo. El Elche llegaba más por la inercia de las jugadas a balón parado que por juego. Mientras, el Córdoba CF lo seguía intentando. Un pase largo de Albarrán llegó a un Ibai Sanz que no marcó por poco.

Una roja de Albarrán deja a los de Ania con uno menos

El ritmo del juego bajó en el tramo final del choque, con los dos equipos buscando el gol pero aguantando bien las defensas. Un posible penalti a Víctor Sánchez en el 89 acabó con una roja al capitán, Carlos Albarrán, por protestar, lo que dejó de nuevo al Córdoba CF con uno menos. Sin embargo, ya no hubo tiempo para más.

El Córdoba CF acabó el duelo con un excelente empate ante un Primera como es el Elche. Los días 6 y 7 de agosto jugará sus dos últimos amistosos de la pretemporada ante el Jaén y el Almería, respectivamente.