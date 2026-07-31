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Adnane Ghailan se estrena como goleador en el Córdoba CF: "Muy contento por el gol, por la asistencia y seguimos sumando minutos"

El jugador blanquiverde destaca su progresiva adaptación al equipo y a la idea de juego de Iván Ania

Adnane Ghailan en una acción del encuentro ante el Elche en Oliva Nova.

Adnane Ghailan en una acción del encuentro ante el Elche en Oliva Nova. / LOF

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María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF continúa dando pasos adelante en su preparación para la temporada 2026-2027 y uno de los nombres propios del empate frente al Elche fue el de Adnane Ghailan. El extremo marroquí firmó su primer gol como blanquiverde y, además, asistió a Christian Carracedo en el segundo tanto del encuentro, confirmando las buenas sensaciones que viene dejando desde su llegada. «Muy contento por la primera parte, que ha salido bien, contento por el gol, por la asistencia y seguimos sumando minutos, que es lo más importante», afirmó el jugador.

Cada vez más integrado

Más allá de su aportación ofensiva, el futbolista quiso poner el foco en su proceso de adaptación a un equipo profundamente renovado este verano. «Cada vez mejor, cada vez conociendo más a los compañeros y poco a poco cogiendo el nivel físico, que al final es lo que va a marcar todo», explicó el atacante, convencido de que todavía tiene margen de crecimiento antes del inicio liguero.

Idea de juego de Ania

El extremo blanquiverde también destacó la importancia de ir asimilando los automatismos que exige Iván Ania y reconoció que ese proceso requiere tiempo. «Al final todo requiere su tiempo, pero poco a poco voy conociendo lo que quiere el míster y también conociendo a mis compañeros», indicó.

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Cuestionado por si este era el primero de muchos goles con la camiseta del Córdoba CF, Adnane respondió con una sonrisa y una declaración de intenciones: «Esperemos que sí».

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