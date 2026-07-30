El Córdoba CF afronta ante el Elche CF una de las pruebas más exigentes de la pretemporada

El Córdoba CF afronta este viernes, en Oliva Nova (10.30 horas, Á Punt/Youtube) el cuarto encuentro amistoso de pretemporada de cara a la campaña 2026-27, un ensayo que le enfrentará al Elche CF, el rival de más nivel (junto al Sevilla) de todos los programados en este verano y que se vislumbra como una prueba de nivel para un equipo, el de Iván Ania, que debe comprobar el estado en el que se encuentra después de cuatro días de concentración y, sobre todo, después de la buena imagen que ofrecieron los blanquiverdes en el anterior compromiso, el que supuso la única victoria que han sumado este verano, en El Palmar (Sanlúcar), ante el Cádiz (1-0).

Situaciones diferentes

Se verán las caras dos equipos en situaciones muy diferentes. Por un lado, el Córdoba CF tiene su plantilla prácticamente completada. Es cierto que le resta una incorporación que ha de ser de nivel en la zona de ataque. En ello se afanan en la comisión deportiva blanquiverde: un delantero u hombre de ataque que supla el vacío dejado por Adri Fuentes (hoy en el Mallorca) y sus 14 goles, pero sobre todo, un anotador que suavice la pérdida de pólvora en la plantilla cordobesista. Entre Adri Fuentes, Jacobo González (que se estrenó el miércoles como goleador oviedista) y Sergi Guardiola se marcharon casi 30 goles anotados la pasada temporada, por lo que es importante que el Córdoba CF acierte plenamente en ese hombre de ataque que ponga la guinda al sistema ofensivo de un Iván Ania que podría tener algún refuerzo adicional en el mediocampo e incluso en la defensa. En todo caso, cualquier llegada significaría la salida automática de algún elemento del actual plantel y uno de los serios candidatos es Víctor Sánchez, a pesar de que el delantero ya anunció hace meses, en estas mismas páginas, que su intención era quedarse de blanquiverde. Y lo cierto es que el sevillano está poniendo toda la carne en el asador para convencer a Iván Ania. Otro aspecto a evaluar en el duelo de este viernes es la capacidad defensiva de este Córdoba. Con más de 120 goles encajados en sus dos primeras temporadas en Segunda División, el reto de Iván Ania será conseguir que su equipo encaje un número de tantos asumible para poder aspirar a algo. Es decir, hacer competitivo a un Córdoba CF que tras su regreso al fútbol profesional, y a causa de esa debilidad defensiva, apenas ha podido aspirar a nada más que la salvación. Si el objetivo del club pretende ser otro, el asturiano no puede permitir que su Córdoba CF reciba más de 50 goles.

Iván Ania da instrucciones durante el encuentro en Sanlúcar. / LOF

Por ello es buena prueba el rival, cuarto de la temporada. Un Elche CF que llega al compromiso en una situación muy diferente a la del Córdoba CF. Si los blanquiverdes tienen la plantilla hecha a falta de un remate y, quizá, un complemento adicional, los ilicitanos acaban de realizar su primer fichaje, un futbolista que iba a ser rival en la primera jornada de Liga, en El Plantío. Fer Niño le ha puesto una banda verde a la camiseta blanca que vistió en Burgos las últimas tres temporadas a cambio de una cifra que oscila entre los tres y los cuatro millones de euros. Los 23 goles anotados en las tres últimas campañas hicieron decidirse a los franjiverdes para hacerse con sus servicios y ocupar una delantera en la que se han quedado huérfanos tras las despedidas a Rafa Mir, Da Silva y Álvaro Rodríguez.

Prueba de nivel

A pesar de estar en proceso de reconstrucción, el Elche CF afronta el verano con un objetivo muy claro: que Martín Anselmi a lo largo de una temporada completa las buenas sensaciones que transmitió el conjunto ilicitano en la primera vuelta de la pasada temporada. A pesar de ser un recién ascendido, el Elche finalizó la primera vuelta en el grupo de cabeza, cerca de posiciones europeas, pero finalmente, la Primera se le hizo bola al equipo entrenado por Eder Sarabia, técnico con el que logró el ascenso, y en las últimas jornadas sufrió para mantener la categoría. Martín Anselmi llega al fútbol español tras entrenar al Independiente del Valle (Ecuador), Cruz Azul (México), FC Porto (Portugal) y Botafogo (Brasil), y lograr algún título continental sudamericano. No será fácil la empresa y debe confirmar el acierto de Christian Bragarnik, propietario del club alicantino, en apostar por él.

Christian Bragarnik, máximo accionista del Elche CF. / INFORMACIÓN

Teniendo en cuenta que tras el encuentro en Oliva Nova le quedará al Córdoba CF el duelo en Jaén y, 14 horas después, el amistoso en el Marbella Football Center contra el Almería, se puede decir que el ensayo ante el Elche CF en el stage de pretemporada cordobesista es no sólo uno de los de más nivel del verano blanquiverde, sino también el más fuerte que le resta antes del inicio de Liga, el próximo 16 de agosto, en El Plantío burgalés. Las notas que se van tomando conforme avanza el verano experimentan mayor valor conforme avanzan las semanas. Y ya quedan pocas para el fuego real, el de verdad. Lo más parecido a él se verá este viernes, ante el Elche CF, en Oliva Nova.