La Audiencia Provincial condena a Carlos González a dos años de prisión por administración desleal en el Córdoba CF

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a Carlos González, expresidente y expropietario del Córdoba CF SAD, a una pena de dos años de prisión como autor de "un delito continuado de administración desleal ya definido, concurriendo la circunstancia atenuante simple de dilaciones indebidas", con "accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de privación de libertad y multa de siete meses con la cuota diaria de veinte euros".

Carlos González se sentó el mes pasado en el banquillo acusado, junto a su hijo Alejandro y otros cuatro miembros de su equipo y de su entorno de confianza -Javier Jiménez, Álex Gómez Comes, Salva Sánchez y Andrés Delgado- durante su etapa en el club blanquiverde (2011-2018), de los presuntos delitos de administración desleal, falsedad documental, corrupción en los negocios y apropiación indebida. La Fiscalía pedía penas que sumaban un total de ocho años de prisión.

La Sección Segunda -Penal- de la Audiencia Provincial celebró procedimiento abreviado 1414/2025 durante la primera quincena del pasado mes de junio por la comisión de cuatro presuntos delitos de Carlos González.

La sentencia recuerda que "en junio de 2011, Carlos González adquirió (vía ECCO Documática S.A.) el 98,71% del accionariado del Córdoba CF SAD. Para afrontar la precaria situación de concurso de acreedores, centralizó las áreas contable y de personal en las oficinas de su grupo en Madrid. Dichos servicios fueron prestados y facturados de forma efectiva y real desde Ecco.

En la sentencia, la Audiencia Provincial considera probados y legítimos los acuerdos a los que en su día llegó el Córdoba CF SAD con Football Management Sánchez (Salvador Sánchez). Dichos préstamos y contratos de scouting proporcionaron liquidez urgente al club en 2014 para cancelar embargos ejecutivos con la AEAT y abordar el proyecto de la Ciudad Deportiva, se entiende en la sentencia.

Sin embargo, para la Audiencia Provincial "queda probado" que Carlos González realizó un "uso indebido de tarjetas bancarias corporativas de La Caixa y Cajasur para sufragar múltiples gastos de carácter estrictamente personal" (videojuegos en línea, compras en joyería Suárez, zapatería Lorenzo Márquez, tienda Fronda Majadahonda, Bazar Horta, Asia Gardens, maquetas en Bazar Matey, El Corte Inglés, seguros médicos privados Sanitas y Media Markt). Asimismo, "imputó improcedentemente al Córdoba CF SAD la suma de 49.541,15 € por servicios de portería privada para su vivienda particular en La Moraleja (Alcobendas)".

Asimismo, el acuerdo de reparto de dividendos por 1,51 millones de euros adoptado en diciembre de 2016 "cumplió formalmente los cauces mercantiles (art. 273.2 de la Ley de Sociedades de Capital), contando con el informe favorable de auditoría externa y la supervisión/comunicación formal del Consejo Superior de Deportes (CSD)", se recuerda en la misma sentencia.

Para los magistrados, "los hechos declarados probados consideramos que el acusado, Carlos González González, realizó bajo el paraguas de la presidencia del Córdoba CF SAD de la que se prevalió, actos dispositivos en perjuicio de la SAD y en su exclusivo beneficio, además de una gestión desleal hacia el club, cuando ya tenía pensado desprenderse de su paquete accionarial. Lo que acabamos de expresar no resulta baladí, porque es precisamente en ese contexto donde se enmarca este último comportamiento".

Operaciones dolosas para la SAD, señala la sentencia, que consisten en:

Cancelar mediante una factura falsa desde su sociedad Azaveco, de la que es administrador único, el saldo acreedor que la SAD presentaba frente a la primera con la sola intención de salir limpio ante la inminente venta de sus acciones, estableciendo como objeto unos servicios no identificados ni contratados.

Ordenar el pago de servicios de conserjería en su vivienda particular con argo a los fondos de la SAD.

Realizar cargos personales en las tarjetas de las que el club le proveyó en su condición de presidente para gastos de representación.

En el fallo, la Audiencia Provincial señala que debe "absolver a los acusados Andrés Delgado y Álex Gómez Comes de los delitos que pudieron venir acusados y finalmente no lo fueron, pronunciamiento éste que fue anticipado 'in voce' y en plenario". Absolver a Alejandro González Muñoz del delito de falsedad en documento mercantil por el que fue acusado. Absolver a Salvador Sánchez del delito societario y delito continuado de apropiación indebida por los que fue acusado. Absolver a Javier Jiménez Sacristán de los delitos continuados de administración desleal, apropiación indebidad y falsedad en documento mercantil por los que fue acusado". Y, finalmente, la Audiencia Provincial señala que debe "condenar a Carlos González como autor de un delito continuado de administración desleal ya definido, concurriendo la circunstancia modificativa atenuante simple de dilaciones indebidas a la pena de dos años de prisión, con accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena privativa de libertad y multa de siete meses con la cuota diaria de veinte euros con la responsabilidad personal subsidiaria de un d´jia por cada dos cuotas no satisfechas. Absolver a Carlos González del delito societario por el que también venía acusado en esta causa".

Un detalle final de la sentencia es que la Audiencia Provincial de Córdoba obliga a Carlos González "a indemnizar al Córdoba CF SAD en la cantidad de 77.828,55 euros".