Javi Flores pone en valor la cantera del Córdoba CF: «Estamos sentando las bases del futuro y apostando por el ADN cordobés»

La cantera del Córdoba CF también cobra protagonismo y atraviesa un momento de crecimiento y consolidación. Con una estructura cada vez más competitiva, una mayor presencia de talento cordobés y varios jugadores llamando a la puerta del primer equipo, el fútbol base blanquiverde afronta una etapa en la que el club busca recoger los frutos de un trabajo iniciado años atrás. «Estamos sentando la base del futuro y apostando por el ADN cordobés. Entre otras cosas, todo coincide con la gestión en los últimos años de nuestro CEO, Antonio Fernández Monterrubio. Su equipo y su apuesta, y por supuesto la de la entidad, coinciden con una filosofía de crecimiento sólido y sostenible del club que llega en todo el departamento, incluyendo el deporte de cantera, en la que todo lo que se haga nunca será suficiente», resaltó Javi Flores, responsable de la cantera.

Últimos años en la cantera

Javi Flores puso en valor el crecimiento que ha experimentado la cantera del Córdoba CF durante los últimos años, una evolución que, a su juicio, es fruto del trabajo realizado desde todas las áreas del fútbol base. «El proyecto de cantera está más vivo y más competitivo que nunca. Cada día tiene más talento local y estamos sentando las bases del futuro. Tenemos una filosofía de crecimiento que ya está dando sus frutos», aseguró.

El responsable del fútbol base respaldó esa afirmación con los resultados obtenidos por los diferentes equipos de la entidad. «Tenemos doce equipos y once están compitiendo en las máximas categorías. No es casualidad, es síntoma del rendimiento. Cuando hablamos de cantera no solo hablamos del filial o de los juveniles; hablamos de una cantera que va desde prebenjamines hasta juveniles. En el fútbol-7 hemos crecido una barbaridad. Quizás no tanto en el objetivo clasificatorio, pero sí en campeonatos, ligas y copas. Antes nos costaba mucho más y ahora cada día estamos muchísimo mejor», explicó.

«Quería reconocer el trabajo que hacen diariamente todas las familias de estos niños. Pertenecer a la cantera supone un compromiso muy grande para ellas, por el esfuerzo, el respeto que muestran en todos los campos y el comportamiento que tienen. Para el club este tipo de actitudes son muy importantes y no quería dejar pasar la ocasión de agradecerles el magnífico comportamiento que han tenido durante todos estos años», añadió.

ADN cordobés

El gran anhelo del cordobesismo pasa por volver a ver a un futbolista de la cantera asentado en el primer equipo. Una posibilidad para la que, según defendió el exjugador del Córdoba CF, se está trabajando desde la base, aunque sin marcar plazos concretos. «Nosotros ponemos los cimientos para llegar ahí. Luego tiene que ser el chico el que llame a la puerta y sea capaz de convencer al entrenador. A mí me pasó en su día. Tuve la suerte de derribar esa puerta y tener la oportunidad de jugar en el primer equipo, y eso es lo que queremos que hagan ellos», aclaró.

Javi Flores durante la comparecencia de prensa. / CCF

«Javi Andrés, Arévalo o Albuera eran juveniles y han necesitado un proceso de dos años. Eso requiere paciencia y tiempo, pero es importante que estén ahí y que los que vienen por detrás vean que un juvenil puede entrenar con el primer equipo, como hace Arévalo en el día a día, o que Javi y Albuera ya han podido debutar. Estamos dando los primeros pasos para que esa puerta se vaya derribando cada vez más», recordó.

En cualquier caso, el crecimiento del jugador está por encima de cualquier otra consideración. «El futbolista siempre va por delante. Si creemos que su proceso está por encima de la categoría en la que juega y que debe dar el salto al filial, aunque eso suponga debilitar al juvenil, lo hacemos porque pensamos en el futbolista y en su progresión», especificó.

Desde el prebenjamín hasta el filial

También se puso el foco en la evolución deportiva de la cantera, respaldando el crecimiento del proyecto con los resultados obtenidos por los diferentes equipos de la entidad. El Córdoba CF cuenta actualmente con doce conjuntos de cantera y destacó que «de los doce equipos, once compiten en la máxima categoría. Eso no es una casualidad, son síntomas de rendimiento. Competimos con las mejores canteras y, por supuesto, también está el trabajo de nuestro filial. Hay muchos motivos para estar contentos y ser optimistas de cara a un futuro honesto e ilusionante».

Uno de los aspectos más importantes de estos últimos años es el incremento de futbolistas cordobeses dentro de la estructura blanquiverde, una de las principales líneas de trabajo del club en los últimos años. «Estamos viendo un aumento muy importante de la presencia del fútbol cordobés. Estamos adelantando procesos con los chavales que vienen empujando fuerte. El año pasado hubo ocho cordobeses en el filial, cuando veníamos de una etapa en la que había cero o uno. Este año tenemos diez y nueve en el filial, lo que demuestra claramente que se está apostando por el ADN cordobés y estamos muy contentos con ello», recordó.

Otro de los indicadores del crecimiento, según expuso, es la presencia de futbolistas blanquiverdes en las distintas selecciones nacionales. Sin embargo, el máximo exponente del trabajo de cantera sigue siendo la llegada de jugadores al primer equipo. «El curso pasado debutaron Albuera, Marcelo, Álex López y Javier Andrés. Lo más importante fue el debut de jugadores que estaban con nosotros la temporada pasada. Ese es el sueño de todos: del club, de nosotros, de vosotros y de todos los aficionados. El objetivo de la cantera es nutrir al primer equipo, pero los minutos no se regalan, se ganan por rendimiento», recalcó.

El deseo del club es tener a todos sus equipos compitiendo en las categorías más altas posibles, aunque hay que tener paciencia con los procesos de formación. «Lo ideal es tener todas las categorías lo más cerca posible de la élite, pero no siempre es posible. Tenemos claro que hay que dar oportunidades a los jugadores, aunque eso requiere un tiempo de formación y de experiencias. Poco a poco iremos creciendo y pronto tendremos a los equipos todavía más cerca de donde queremos estar», afirmó.

Proyecto Ciudad Deportiva

Mientras el club continúa trabajando para encontrar el emplazamiento definitivo de la futura Ciudad Deportiva, el proyecto sigue dando pasos adelante. «Es otro aspecto que no queríamos dejar pasar. El proyecto sigue adelante y el mensaje que nos ha transmitido Antonio Fernández Monterrubio ha sido muy claro. Nos reafirmamos en esa idea. No es un tema sencillo ni un proceso corto, pero se va avanzando paso a paso y todos estamos convencidos de que llegará», indicó.

Mientras tanto, el responsable de la cantera quiso poner en valor el trabajo que se realiza con los recursos actuales, asegurando que los resultados obtenidos tienen aún más mérito por las limitaciones de las instalaciones: «Lograr todos estos resultados en las condiciones actuales demuestra el esfuerzo de nuestros entrenadores, jugadores y de todas las personas que trabajan en la cantera. El valor es el doble, ya que cuantas mejores herramientas tengan los chicos para entrenar y formarse, mucho mejor. Si estamos consiguiendo ciertas cosas con las instalaciones que tenemos actualmente, cuando dispongamos de una Ciudad Deportiva a la altura del proyecto podremos multiplicarlo por cuatro».

Relaciones con otros clubes

Más allá del trabajo interno de la cantera, también se encuentra la colaboración con el resto de clubes de la provincia. La predisposición que existe entre las diferentes entidades cordobesas y destacó el clima de cooperación que se ha consolidado en los últimos años. «A día de hoy tenemos una gran relación con prácticamente la mayoría de los clubes. Desde aquí quiero darles la enhorabuena por el gran trabajo que hacen a diario en sus escuelas y con sus jugadores. Siempre están dispuestos a ayudarnos cuando lo necesitamos y nosotros, por supuesto, también a ellos», señaló.

Para Flores, esa sintonía beneficia directamente al desarrollo de los jóvenes futbolistas. «Entendemos que forma parte del proceso de formación de los niños. Muchos sueñan con jugar algún día en el Córdoba CF y nosotros queremos estar al lado de todos esos clubes. Solo podemos agradecerles enormemente la colaboración y el trabajo que realizan», matizó.