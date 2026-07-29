El Córdoba CF se sitúa a sólo 425 abonados del tope y récord de 17.370 socios

El Córdoba CF vuelve a "vender todo el papel". En este caso, todo el plástico. Los 17.370 abonados que se puso como objetivo y que fue el récord que alcanzó la pasada temporada volverá a repetirse en la 2025-26, ya que este jueves la entidad blanquiverde informó de que había alcanzado los 16.945 abonados para la próxima temporada.

Este jueves podría cerrarse el cupo

Así, el objetivo fijado se queda tan sólo a 425 carnés de volver a ser alcanzado, algo que lógicamente alcanzará este viernes o, a lo sumo, durante el próximo fin de semana, cuando apenas se haya pisado agosto y resten más de dos semanas para el inicio de la temporada 2026-27.

El Córdoba CF prosigue su campaña de abonados / Manuel Murillo

El Córdoba CF inició el pasado lunes, 27 de julio, la cuarta fase de su campaña de abonados para la temporada 2026-27. El club abría así el periodo de nuevas altas, que debía permanecer activo hasta el próximo 13 de agosto, siempre que aún existieran para entonces plazas disponibles dentro del límite de 17.370 carnés fijado por la entidad.

La fase de renovaciones concluyó con 15.572 abonados, lo que supuso el 89,6% del aforo social y logístico establecido para esta campaña. El tope volvía a situarse en los 17.370 socios, la misma cifra con la que terminó la pasada temporada después de que el Córdoba CF ampliara entonces en 300 plazas el límite inicialmente previsto por la elevada demanda.

La diferencia entre el límite y las renovaciones formalizadas dejaba el pasado domingo 1.798 abonos disponibles para la nueva y última fase. Hace un año, la fase de renovación terminó con 14.808 abonados, por lo que en esta ocasión el club consiguió 764 renovaciones más. La respuesta de la masa social vuelve a confirmar el fuerte respaldo al equipo antes del inicio de su tercera temporada consecutiva en el fútbol profesional.

Los aficionados que tuvieron abono la pasada campaña y todavía no lo hayan renovado podrán seguir formalizando su continuidad durante esta fase. Sin embargo, ya no tendrán garantizada su localidad habitual. Solo podrán conservarla si no ha sido ocupada previamente por un nuevo socio.

Tramitación presencial y por internet

Los aficionados podrán adquirir su abono a través de la plataforma en línea del Córdoba CF o de manera presencial, mediante cita previa. La campaña mantiene una clara apuesta por los canales telemáticos. Los que opten por la vía presencial podrán tramitar un máximo de cuatro carnés al mismo tiempo. Una vez finalice esta cuarta fase, el club solo tramitará carnés Koki para bebés nacidos con posterioridad al cierre de la campaña de abonos.