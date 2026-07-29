Córdoba CF - Elche CF: horario y dónde ver por televisión el cuarto amistoso de pretemporada del conjunto blanquiverde

Cuarto amistoso de la pretemporada del Córdoba CF. El conjunto de Iván Ania disputará este viernes un nuevo ensayo veraniego, en este caso, en su stage de pretemporada, frente a su segundo adversario de Primera División: el Elche CF, en un nuevo encuentro para ir acumulando minutos e implementando el sistema táctico de cara a la temporada 2026-27.

El Córdoba CF viene de sumar, primero, un empate a un gol ante el Orlando Pirates, partido disputado en las instalaciones del Marbella Football Center. Fue un encuentro muy típico de verano, muy de estreno de pretemporada, en el que lo más interesante tuvo que ver con las múltiples caras nuevas que componen el plantel que dirige un Iván Ania que deberá ajustar al máximo el juego del equipo de cara a la Liga, pero también de cara a la política de fichajes de la entidad blanquiverde. Posteriormente, el Córdoba CF arrancó un nuevo empate, en esta ocasión, ante el Sevilla FC, en el Trofeo Puertas de Córdoba, ante el que cayó en la tanda de penaltis. Quizás el motivo por el que este cuarto partido ante el Elche ha despertado mayor expectación sea debido al anterior ensayo veraniego, en el que el Córdoba CF logró la victoria y transmitió muy buenas sensaciones. El equipo de Ania se impuso por 1-0 al Cádiz CF en El Palmar de Sanlúcar de Barrameda con gol de Diego Bri, en un partido en el que las sensaciones fueron las mejores del verano.

Elche CF, rival del Córdoba en el cuarto amistoso

Este nuevo amistoso servirá para ir puliendo el sistema de Iván Ania y para realizar la puesta de largo del conjunto blanquiverde ante una afición ansiosa de celebrar un gran éxito. Traducido en lenguaje cordobesista, ese gran éxito sólo puede ser lograr una de las plazas de ascenso a Primera División en la temporada 2026-27, la tercera consecutiva desde el regreso al fútbol profesional.

Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos fueron en Liga, justo en la temporada en la que el conjunto franjiverde, entrenado por Eder Sarabia, logró el ascenso a Primera División, en la 2024-25. El Elche CF se impuso al Córdoba CF, tanto en el Martínez Valero (3-1) como en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (1-2).

Horario del amistoso del Córdoba CF – Elche CF

El partido entre Córdoba CF y Elche Club de Fútbol se jugará este viernes 31 de julio a partir de las 10:30 en las instalaciones del Oliva Nova Beach & Golf, en Valencia.

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Dónde ver el partido entre Córdoba CF – Elche CF

El encuentro, al contrario que otros de la pretemporada del Córdoba CF, podrá verse en TV, concretamente, en la autonómica A Punt, que en su espacio La finestra esportiva retransmitirá en directo el encuentro entre franjiverdes y blanquiverdes. El canal autonómico valenciano puede verse en Movistar Plus+ (dial 9), Orange TV y Vodafone. Además, dispone de una plataforma web para retransmisión en directo, aunque no está confirmado que pueda visualizarse el encuentro vía web. En cualquier caso, sí podrá verse el encuentro en streaming servido por la entidad blanquiverde, dentro de su perfil de la red social Youtube. A partir de las 10:30 horas de este viernes, los seguidores cordobesistas y todo aquel aficionado al fútbol que quiera ver la evolución del conjunto blanquiverde podrá hacerlo pinchando en ese link, en el que accederá a las imagenes del encuentro entre el Córdoba CF y el Elche CF.