El Córdoba CF aclara al Ayuntamiento que reclama arreglos en el exterior de El Arcángel, no en el interior

El Córdoba CF ha presentado un escrito de aclaración ante la Gerencia Municipal de Urbanismo para precisar el alcance de su petición sobre los daños detectados en el entorno del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. La entidad sostiene que no reclamó al Ayuntamiento una indemnización ni la reparación de desperfectos en el interior del estadio, sino una intervención en la zona exterior que da acceso al denominado TV Compound de LaLiga.

El asunto se ha convertido en uno de los principales frentes abiertos relacionados con la mejora de las instalaciones que gestiona el club. El Córdoba presentó el pasado 5 de mayo dos informes, uno elaborado por la propia entidad y otro por LaLiga, en los que detallaba los daños causados por las lluvias del invierno en la bocana de acceso al nivel inferior del Fondo Sur. La junta de gobierno local desestimó inicialmente la petición al interpretar que el concesionario solicitaba al Ayuntamiento que asumiera arreglos dentro del recinto deportivo.

Una "inundación persistente" en el Fondo Sur

En su escrito, el Córdoba advirtió de que la zona presenta una “inundación persistente y un deterioro considerable” que afecta directamente a su funcionalidad y seguridad. La situación resulta especialmente sensible porque en ese espacio se encuentra el TV Compound, la infraestructura desde la que se presta apoyo técnico a las retransmisiones oficiales de los partidos de Segunda División.

El acceso se sitúa unos cinco metros por debajo de la cota de la calle. La rampa está formada por tierra y zahorra, mientras que la ladera presenta riesgo de desprendimientos. Cuando llueve, según el Córdoba CF, el agua arrastra barro, tierra y restos vegetales, que terminan obstruyendo los desagües. La bomba de achique instalada tampoco tendría capacidad suficiente para evacuar agua con una elevada carga de sólidos, según la descripción incluida por el club.

El estadio, anegado tras unas lluvias. / CÓRDOBA

Dos presupuestos de reposición de los equipos dañados

El club presentó el 5 de mayo dos presupuestos relacionados con los daños sufridos en los sistemas técnicos, explicando el coste que tienen. El más amplio ascendía a 71.137,48 euros, IVA incluido, de los que 55.991,72 euros correspondían a equipamiento. Un segundo presupuesto, más reducido, cifró la intervención en 56.134,96 euros, IVA incluido, con 44.183,36 euros destinados a equipos. Estas cantidades incluyen la reposición de sistemas técnicos. Estas cantidades no incluían las obras estructurales necesarias en la rampa de acceso, el drenaje, la ladera ni el suelo técnico.

Monterrubio habla de un malentendido

El consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, explicó que el club ha tratado de aclarar la situación mediante un nuevo escrito. “Ha habido un malentendido. Nosotros no estábamos haciendo ninguna reclamación patrimonial ni indemnizatoria al Ayuntamiento”, señaló.

Según Monterrubio, la documentación remitida tenía como objetivo explicar los gastos ocasionados por dos inundaciones y detallar las medidas necesarias para impedir que vuelva a producirse un tercer episodio. “Lo que solicitamos al Ayuntamiento es que arregle la parte exterior. No estamos diciendo que haga nada dentro del estadio. Somos conscientes de que somos los concesionarios”, añadió. El CEO situó la actuación requerida en la zona de vía pública y en la pradera de tierra situada junto al acceso afectado.

Una actuación urgente por seguridad

La entidad ha solicitado en concreto al Ayuntamiento que “se proceda con carácter urgente a la reparación y adecuación integral del acceso afectado, a fin de eliminar los riesgos existentes, garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y permitir el normal desarrollo de la actividad deportiva y operativa del estadio”.

El club esperará ahora la respuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo a las alegaciones presentadas. La cuestión pendiente será determinar si el nuevo escrito modifica la interpretación inicial y permite avanzar en una solución para el exterior del Fondo Sur.