Adnane Ghailan, desde la concentración del Córdoba CF: "Quiero que me recuerden como un jugador que lo ha dado todo por el escudo"

Adnane Ghailan, mediapunta del Córdoba CF, concedió este miércoles una entrevista a los medios oficiales de la entidad blanquiverde en la que hizo un repaso a su carrera hasta su llegada al conjunto cordobesista, se definió como futbolista y abordó otros asuntos desde el stage de concentración de pretemporada de la expedición del Córdoba CF, en Oliva (Valencia).

Su llegada al Córdoba CF

El nuevo jugador del Córdoba CF recordó que su primer recuerdo en el fútbol, lógicamente, cuando era niño, partía “en el parque al lado de mi casa, con mi tío, enseñándome a dar toques con el balón, y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño”. Además, el futbolista tangerino desveló que su tío “vino el otro día” a El Arcángel, en el partido “contra el Sevilla y la verdad que siempre gusta tener alguien cerca de la familia es un gusto. Nunca sentí yo que pudiera llegar, pero sí que si tuviera que agradecer a alguien, diría a mis padres. Creo que siempre me lo han puesto todo fácil y han hecho que esas pequeñas posibilidades, pues estén ahí. Creo que el futbolista, lo que más sacrifica es el día a día. Al final, cada día tienes que dar tu máximo, sea un día bueno o un día malo”, aseguró el jugador del Córdoba CF.

Adnane Ghailan, en su presentación oficial como jugador del Córdoba CF. / Manuel Murillo

También habló Adnane Ghailan de su llegada al Córdoba CF. “Bueno, sí que es verdad que tanto mi agente como mi entorno me hizo saber que había cierto interés, pero hasta que no contacté con con Raúl -Cámara-, en este caso, no me lo creía al cien por cien. La verdad es que fue todo muy rápido”, reconoció un Ghailan que también habló de la forma de jugar de este Córdoba CF. “Sinceramente, creo que el estilo de juego se adaptará a mis características y sentía que podía hacer un buen papel”.

Hubo un momento también para recordar detalles llamativos, como el de su apodo. “Bueno, mi apodo, ‘el sastre’, viene del anterior equipo al Europa. Me lo puso en un partido que que metió un gol, la siguiente semana volví a meter gol y ya en todas las redes sociales del club me llamaban así. La verdad es que estoy contento, porque es un un apodo diferente y lo llevo con con mucho orgullo”.

Su posición en el campo

También habló Adnane Ghailan sobre su posición en el campo, en la que él se ve “como mediapunta, obviamente. Sí que puedo puedo jugar por fuera, pero siempre viniendo adentro a jugar, donde yo siento que puedo hacerlo mejor y sí, al cien por cien diría que de media punta”. De hecho, el mediapunta blanquiverde comentó que “los entrenadores que he tenido sí que han entendido bien qué tipo de jugador era y yo creo que ser polivalente al final te da más posibilidades de jugar en diferentes posiciones, pero sí que es cierto que donde más a gusto estoy, pues es ahí, en la mediapunta”.

Adnane Ghailan, durante el amistoso contra el Cádiz. / LOF

También comentó Adnane Ghailan cómo se desenvuelve en esa posición de mediapunta y qué es lo que le motiva más a la hora de ejecutar su juego. “Cuando recibo la pelota cerca del área, la verdad que lo que más me gusta es asistir. La verdad que es ahí donde donde siento que lo puedo hacer bien y es lo que me gusta hacer”, afirmó el marroquí, que explicó que lo que le pide su técnico, Iván Ania, es sobre todo trabajo “sin balón, la verdad que ahí es donde estoy notando la diferencia. Él quiere que su equipo presione muy arriba, que le quitemos tiempo de balón al rival, y ahí es donde estoy notando la diferencia. Luego, con balón, hay algunas cosas diferentes, pero la verdad que me siento bien ahí”, reconoció.

Finalmente, Adnane Ghailan también habló de estos días en Oliva, como jugador del Córdoba CF, “para sentirme como en casa en mi día a día. Al final, como comparto mucho tiempo con mis compañeros, pues es conocerlos, tener esa conexión con ellos, ese compañerismo, por así decirlo, y al final fuera del campo, pues, también coincidir y conocernos personalmente”.

Además, el mediapunta del Córdoba CF comentó que si tuviera que imaginar un gran momento como jugador cordobesista sería “en el Reino, de buenas sensaciones, que la gente esté contenta con mi trabajo y, ¿por qué no?, con una asistencia, un gol”.

Además, Adnane Ghailan explicó que en su paso por el Córdoba CF aspira a que “me recuerden como un jugador que lo ha dado todo por el escudo, por la afición, que al final es a la gente a lo que nos debemos, y eso, al final espero que salga un buen año para mí y para todos”.