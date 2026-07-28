El Sporting, rival del Córdoba CF, pierde a Jonathan Dubasin al irse al Osasuna por cuatro millones de euros

El Club Atlético Osasuna de Primera División ha alcanzado un acuerdo con el Real Sporting de Gijón, rival del Córdoba CF, para el traspaso de Jonathan Dubasin, por el que abonará una cantidad fija de cuatro millones de euros. La operación incluye una serie de variables vinculadas a la permanencia del conjunto navarro en Primera División. Además, el Sporting conservará un porcentaje de la plusvalía en caso de una futura venta del futbolista.

Dubasin ha firmado un contrato por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, y tendrá una cláusula de rescisión de 40 millones de euros mientras Osasuna compita en LaLiga EA Sports.

Diecisiete goles en su última temporada

El atacante ha llegado al Osasuna después de completar su mejor campaña como profesional. Durante el último curso marcó 17 goles con el Sporting, 16 de ellos en Liga y uno en la Copa del Rey, además de repartir cuatro asistencias. Participó en 37 encuentros ligueros y uno copero durante su segunda temporada en el conjunto asturiano.

En su primer curso con el Sporting disputó 37 partidos de Liga y dos de Copa, con un balance de ocho tantos y nueve asistencias. Sus cifras reflejan una evolución clara y una creciente capacidad para decidir partidos desde distintas posiciones del ataque.

Dubasin celebra un gol con el Sporting. / LaLiga

Velocidad, movilidad y polivalencia

Jonathan Dubasin es un futbolista ofensivo que destaca por su capacidad para atacar los espacios gracias a su velocidad y movilidad. Aunque su posición habitual se encuentra en la banda derecha, puede actuar también como delantero centro, segundo punta o extremo izquierdo. Esa polivalencia ofrecerá diferentes alternativas tácticas a Luis Miguel Ramis. Osasuna incorpora así a un jugador capaz de amenazar a campo abierto, ocupar diferentes alturas del ataque y aportar cifras goleadoras desde posiciones exteriores.

Una trayectoria marcada por las cesiones

Nacido en La Seu d’Urgell el 2 de febrero de 2000 y con doble nacionalidad hispano-belga, Dubasin comenzó a jugar en la escuela de fútbol de su localidad natal. Posteriormente pasó por las categorías formativas del FC Andorra, el Atlètic Segre y el Girona FC. Llegó al club gerundense con 18 años y afrontó tres cesiones consecutivas en la UE Figueres, la UE Costa Brava y la UD Logroñés. Esas etapas le permitieron competir en Tercera División, Segunda B y Primera Federación antes de dar el salto definitivo al fútbol profesional.

Del Albacete a Suiza

Su buen rendimiento llevó al Albacete Balompié a incorporarlo para competir en Segunda División. Allí marcó 11 goles en 43 partidos y disputó la fase de ascenso a Primera. Su actuación despertó el interés del Basilea, que afrontó su fichaje. Tras una temporada en Suiza, regresó al fútbol español como cedido, primero en el Real Oviedo y posteriormente en el Sporting. El conjunto gijonés terminó ejecutando su incorporación definitiva después de comprobar su rendimiento durante la cesión.

Se incorpora al stage en Inglaterra

Dubasin se suma ahora al proyecto de Osasuna para reforzar principalmente el extremo derecho y elevar la competencia en la línea ofensiva. El futbolista se incorporó en la tarde este lunes a la expedición que viajó a Norwich, donde el conjunto rojillo realizará una concentración de pretemporada. Su presentación oficial tendrá lugar después del regreso del equipo desde Inglaterra.