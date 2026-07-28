DIGI se incorpora como nuevo patrocinador oficial del Córdoba CF

El Córdoba CF presentó en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel a DIGI como nuevo patrocinador oficial de la entidad. La compañía, especializada en telefonía móvil, fibra óptica y televisión, se ha incorporado al proyecto blanquiverde con presencia en los principales soportes comerciales del club. El acto contó con la asistencia del consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, y de Daniel Campillo, director de Márketing y Publicidad de DIGI.

Como consecuencia del acuerdo, el nombre de la operadora aparecerá en la parte trasera de las camisetas del primer equipo masculino, el conjunto femenino y los equipos de cantera. La marca también estará presente en distintos espacios publicitarios del estadio.

Un respaldo al crecimiento del club

Monterrubio agradeció a DIGI su incorporación a la familia cordobesista y destacó la importancia del acuerdo para continuar fortaleciendo el proyecto institucional. “El apoyo de una compañía como DIGI supone un impulso para nuestro proyecto y estamos seguros de que este acuerdo será muy beneficioso para ambas partes”, afirmó el consejero delegado.

El dirigente definió a la operadora como “una empresa internacional que ha demostrado con hechos que apuesta por el deporte y por el fútbol profesional”. DIGI mantiene acuerdos con distintos clubes españoles. Entre ellos se encuentran Athletic Club, Rayo Vallecano y Racing de Santander, en la Primera División, además de entidades de la Liga Hypermotion como Las Palmas, Mallorca, Burgos, Albacete, Oviedo y Cádiz.

Daniel Campillo y Antonio Fernández Monterrubio, en la presentación de DIGI como nuevo patrocinador del Córdoba CF. / Carlos Tocados

“Un momento ilusionante”

El CEO del Córdoba consideró que el acuerdo llega en una etapa de crecimiento para la entidad. “Este acuerdo llega en un momento ilusionante para el Córdoba CF”, señaló Monterrubio, quien destacó que el club pretende seguir avanzando tanto en el ámbito deportivo como en el institucional.

“Hoy hablamos de seguir creciendo y este camino está siendo recorrido en la dirección adecuada”, añadió. El objetivo de la entidad pasa por “construir una institución sólida para las mejores empresas”, dentro de una estrategia que busca crecer “en el terreno de juego y también fuera de él”. “Cuando dos entidades comparten los mismos valores, el camino siempre es más sólido”, concluyó Monterrubio.

Compromiso con Córdoba

Daniel Campillo expresó la satisfacción de DIGI por vincular su marca al Córdoba CF durante la próxima temporada. “Para nosotros es un orgullo convertirnos en patrocinador oficial del Córdoba CF”, afirmó el responsable de Marketing y Publicidad de la operadora. Campillo aseguró que el acuerdo refleja el compromiso de la compañía con la provincia y con sus clientes cordobeses.

“Este respaldo refleja nuestro compromiso con la provincia y con nuestros clientes cordobeses, estrechando lazos con ellos a través del apoyo a un club con la historia y trayectoria del Córdoba CF”, explicó.

El acuerdo permitirá al club sumar un nuevo patrocinador de alcance nacional e internacional, mientras DIGI reforzará su presencia en Córdoba a través de la vinculación con la entidad blanquiverde.