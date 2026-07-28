El Córdoba CF trabaja en “dos incorporaciones” y “alguna salida” para cerrar la plantilla

El Córdoba CF sigue metido de lleno dentro del mercado para seguir reforzando la plantilla. El CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, ha asegurado que el club sigue trabajando para mejorar la plantilla, ya que tiene la intención de cerrar “dos incorporaciones”. También baraja “dar alguna salida”, por lo que habrá movimientos en las próximas semanas. Estas declaraciones las hizo durante la presentación de la empresa Digi como nuevo patrocinador de la entidad.

Dos posibles fichajes

Monterrubio apuntó que la idea del club a estas alturas del verano era la de “tener el equipo prácticamente perfilado en el inicio de la pretemporada, como así ha sido; bueno, podemos hacer un par de incorporaciones en función de de lo que nos vaya diciendo el mercado. Vamos, a día de hoy, muy satisfechos con la plantilla que tenemos y cómo está el trabajo”.

Una salida

Sobre las posibles salidas, el dirigente sevillano apuntó que entre los jugadores jóvenes “podría haber alguna salida”. Sin embargo, señaló que no se encuentran negociando cesiones con clubes de Primera y que lo que están haciendo es “estar atentos al mercado, somos de la filosofía de que si en el mercado hay algo que mejore nuestra plantilla, que podemos mejorar una posición, pues vamos a intentar hacerlo”.

Adri Fuentes, en un encuentro con el Córdoba CF. / Judith Amigo

Un delantero y un central, los objetivos

Diario CÓRDOBA ha podido saber que el club busca principalmente un delantero contrastado que le asegura un cierto número de goles, teniendo en cuenta que Adrián Fuentes, ahora en el Mallorca, marcó 14 en la pasada campaña.

También busca la entidad un central, pues tiene cuatro pero uno de ellos, Fomeyem, se encuentra recuperándose de una lesión de larga duración. Aunque su recuperación evoluciona favorablemente, todavía falta tiempo para que regrese a los terrenos de juego. De hecho, el técnico, Iván Ania, situó ante el Cádiz a Carlos Albarrán en el centro de la defensa pese a que ha declarado que “Albarrán es un lateral derecho, no un central”.

Una de las opciones que podría haber para la salida de algún jugador sería que alguien lo pidiera. Monterrubio aclaró que “ningún jugador ha pedido salir, pero es cierto que tenemos una política de fichajes de chicos jóvenes, que si vemos que no van a disputar los minutos que consideramos que deben tener para su crecimiento, pues entonces, los vamos a ceder. Eso está hablado con ellos desde el principio, y, bueno, puede que algunos se queden y puede que algunos salgan cedidos. Si vemos que no van a tener minutos suficientes, saldrán cedidos”.

El límite salarial

La salida de Adrián Fuentes con dirección al Mallorca se produjo el pasado 30 de junio, justo en el último día de la temporada 2025-26. El club quiere que la operación entre en la 2026-27 para que le afecte, para mejor, en el límite salarial. Monterrubio reconoce que “estamos en ello todavía. Estamos en ello”.

Precisamente, el nuevo contrato de patrocinio que ha formado con la empresa Digi, va a incidir en el límite salarial, ya que “todos los patrocinios firmados durante la temporada tienen incidencia directa en el límite salarial, es decir, nosotros nos aplicamos el 100 por 100 del importe del contrato de esta temporada, menos los gastos, en el supuesto de que los hubiera”. El club, según Monterrubio, cuenta con margen dentro del límite salarial para seguir trabajando en el mercado, lo que reconoció en su comparecencia ante la prensa.

Satisfecho por lo visto en el partido contra el Cádiz

Monterrubio, se encuentra mientras, satisfecho con lo que está viendo en los partidos de pretemporada, pese a que sea todavía pronto para hacer valoraciones en profundidad. El dirigente sevillano declaró que “es un poco pronto, lógicamente, para sacar conclusiones, más allá de los minutos puntuales de los jugadores, pero creo que el equipo ha competido bastante bien, teniendo en cuenta también la sobrecarga que llevan ahora mismo de trabajo en las piernas. El equipo, el otro día, en Sanlúcar, me gustó mucho, creo que estuvimos bastante bien. Pero, como digo, es demasiado prematuro sacar ahora conclusiones. Si fueran peores las actuaciones, no deberíamos darle demasiada trascendencia. Si son un poco mejores, tampoco podemos. Estamos empezando, depende de muchos factores, de cómo está el equipo contrario, de si lleva muchos partidos, de si lleva pocos. Al final de la pretemporada, cuando lleguen los primeros partidos de liga, es donde realmente veremos el nivel que tenemos”.