El Córdoba CF avanza sobre el proyecto de la nueva Ciudad Deportiva que espera "pronto tener noticias”

El Córdoba CF continúa trabajando para mejorar las instalaciones de las que dispone, tanto la actual Ciudad Deportiva, propiedad del club, como el estadio, de titularidad municipal y cedido a la entidad para su uso.

La principal actuación a medio plazo pasa por levantar una nueva ciudad deportiva que permita dar un salto de calidad al trabajo con la cantera. El proyecto sigue avanzando, aunque su complejidad obliga al club a actuar con cautela antes de realizar cualquier anuncio. La entidad ya explicó en mayo, durante un acto que contó con la presencia del presidente de LaLiga, Javier Tebas, que manejaba tres posibles ubicaciones.

Tres terrenos sobre la mesa

El consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, señaló entonces que la mejora de las instalaciones es una cuestión estratégica para el crecimiento del club. “La cantera, para obtener resultados, es un trabajo a medio y largo plazo. Se deberían renovar las instalaciones, retener el talento... No es fácil conseguir resultados a corto plazo”, explicó.

Monterrubio recordó además que el club invierte más de un millón de euros en su estructura de cantera y que algunos jugadores de las categorías inferiores ya trabajan habitualmente en dinámica del primer equipo. La entidad pretende que esa inversión vaya acompañada de unas instalaciones acordes a las exigencias del fútbol profesional y al desarrollo de los jóvenes jugadores.

Un entrenamiento del Córdoba CF en la ciudad deportiva. / Manuel Murillo

Reuniones con el Ayuntamiento

El proyecto se está trabajando de manera conjunta con el Ayuntamiento de Córdoba. El club pretende que la administración municipal le ceda unos terrenos de uso público, preferentemente calificados para actividad deportiva, sobre los que construir el nuevo complejo.

La fórmula planteada sería una cesión durante un periodo amplio de años. De este modo, la entidad podría asumir la construcción y explotación de la nueva ciudad deportiva con la estabilidad jurídica necesaria para acometer una inversión de estas características.

Monterrubio confirmó que ya se han celebrado varias reuniones y que las conversaciones continúan avanzando. “Ya dije que era un tema complejo. Hemos tenido varias reuniones y espero que pronto podamos tener noticias”, señaló durante la presentación de Digi como nuevo patrocinador del club.

Sin anuncios hasta tener una realidad

El CEO blanquiverde insistió en que la entidad no quiere generar expectativas sin disponer antes de un acuerdo firme. “No quiero hacer anuncios vacíos, sino que cuando hagamos el anuncio sea una realidad”, afirmó. El club mantiene por tanto la prudencia mientras estudia las tres alternativas y negocia con el Ayuntamiento las condiciones de la posible cesión.

La localización deberá cumplir distintos requisitos urbanísticos, deportivos y logísticos. No basta con disponer de una superficie amplia, ya que los terrenos deben permitir la construcción de campos, vestuarios, edificios auxiliares y otros servicios destinados a la cantera y al primer equipo.

Un proyecto para retener talento

El Córdoba considera que una nueva ciudad deportiva es fundamental para competir en mejores condiciones con otros clubes del fútbol profesional. Muchas de las entidades más importantes del país disponen de complejos modernos que concentran el trabajo de sus primeros equipos y categorías inferiores. Esas instalaciones ayudan a mejorar la formación, captar jugadores y retener a los talentos que surgen de la cantera.

La entidad blanquiverde pretende avanzar en esa dirección y construir una infraestructura que acompañe su crecimiento deportivo e institucional. El proyecto todavía no tiene una ubicación definitiva ni un calendario público, pero el club asegura que las negociaciones progresan. El siguiente paso será convertir alguna de las tres opciones estudiadas en un acuerdo real que permita iniciar la construcción.