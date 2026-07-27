El Córdoba CF ya trabaja en Oliva para afinar su puesto a punto en la concentración de pretemporada

El Córdoba CF ya ha llegado a Oliva para realizar su concentración de pretemporada. La entidad blanquiverde ha repetido la sede utilizada el pasado verano, una zona costera con temperaturas más suaves que las registradas estos días en Córdoba. El conjunto que entrena Iván Ania llegó sobre las 13.00 horas, antes del almuerzo. Por la tarde llevó a cabo su primer entrenamiento en las instalaciones del hotel de esta localidad valenciana.

El equipo dirigido por Iván Ania permanecerá hasta el próximo domingo en el Oliva Nova Beach & Golf Resort, donde continuará afinando su preparación antes del inicio de la Liga. La expedición está formada por 27 jugadores, una vez consumada la salida de Carlos Marín rumbo al Albacete.

Damián Cáceres, a la llegada a Oliva. / CCF

Un excelente lugar de trabajo para un equipo profesional

La expedición blanquiverde encontrará un entorno perfectamente conocido. El Oliva Nova Beach & Golf Resort, ideal para la preparación de un equipo de fútbol profesional. El recinto dispone de cuatro campos de fútbol de césped natural con dimensiones oficiales FIFA, todos ellos gestionados por Royalverd, la misma empresa responsable del mantenimiento de los terrenos de juego de El Arcángel y de la Ciudad Deportiva cordobesista, además de trabajar con entidades de primer nivel como el Barcelona o el Espanyol. Un gimnasio completamente equipado completa las instalaciones.

El club ya tiene definida su planificación de trabajo de la semana en Oliva. El conjunto dirigido por Iván Ania alternará sesiones matinales y vespertinas antes de disputar el viernes su cuarto amistoso del verano frente al Elche CF.

Primera sesión el lunes por la tarde

El trabajo comenzó en la tarde del lunes. La jornada del martes será una de las más exigentes de la concentración, ya que incluirá una doble sesión. Los jugadores se ejercitarán a las 9.30 horas y regresarán al trabajo a las 19.00. El miércoles, la plantilla completará una única sesión matinal a partir de las 9.30 horas.

Otra doble sesión antes del Elche

El jueves volverá a celebrarse una jornada con dos entrenamientos. El primero comenzará a las 9.30 horas y el segundo tendrá lugar a las 19.00.

La doble carga servirá como preparación inmediata para el amistoso del viernes ante el Elche, uno de los rivales más exigentes de la pretemporada cordobesista por su condición de equipo de Primera División.

El encuentro comenzará a las 10.30 horas en el Oliva Nova Sports Center y se disputará a puerta cerrada.

El club tiene previsto retransmitirlo a través de su canal oficial de YouTube, siempre que no surja ninguna incidencia de última hora.

Álex Martín controla el balón en el primer entrenamiento celebrado en Oliva. / CCF

Dos sesiones para cerrar la concentración

Tras el partido frente al Elche, el Córdoba regresará al trabajo el sábado 1 de agosto con un entrenamiento a las 9.30 horas.

La concentración terminará el domingo 2 de agosto después de una última sesión, también programada para las 9.30 horas.

El equipo completará así una semana con siete entrenamientos y un amistoso antes de regresar a Córdoba y afrontar la recta final de la preparación.

Plan de trabajo en Oliva Nova