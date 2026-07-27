El Córdoba CF viaja a Oliva para concentrarse con 27 jugadores y Fomeyem como única ausencia

El Córdoba CF ya ha puesto rumbo a Oliva para realizar su concentración de pretemporada. La entidad blanquiverde repite la sede utilizada el pasado verano, una zona costera con temperaturas más suaves que las registradas estos días en Córdoba.

El equipo dirigido por Iván Ania permanecerá hasta el próximo domingo en el Oliva Nova Beach & Golf Resort, donde continuará afinando su preparación antes del inicio de la Liga. La expedición está formada por 27 jugadores, una vez consumada la salida de Carlos Marín rumbo al Albacete.

Las principales novedades son la presencia de los canteranos Álex López y Alejandro Arévalo, además del viaje de los lesionados Adilson Mendes y Salim El Jebari. La única ausencia de la primera plantilla es Franck Fomeyem, que permanecerá en Córdoba para continuar su recuperación.

La salida del Córdoba CF hacia la concentración de Oliva, en imágenes / Manuel Murillo

El Jebari y Adilson continúan sus recuperaciones

Salim El Jebari llegó al Córdoba después de pasar por el Atlético Madrileño y el Mirandés, entre otros equipos, con un problema de pubis. El extremo evoluciona favorablemente, aunque todavía necesitará varias semanas antes de poder incorporarse con normalidad al grupo.

El trabajo específico que debe completar puede desarrollarse sin dificultades en las instalaciones del complejo hotelero, por lo que el cuerpo técnico ha considerado conveniente que participe en la concentración.

Una situación similar vive Adilson Mendes. Según pudo saber este periódico del entorno del futbolista, su evolución durante las últimas semanas ha sido notable y su estado físico y anímico es muy positivo. El jugador mantiene el optimismo sobre el proceso de recuperación y podrá prolongar en Oliva el trabajo individualizado que venía realizando en Córdoba.

Fomeyem, la única ausencia

Franck Fomeyem será el único jugador de la primera plantilla que no viajará a la concentración. El central camerunés necesita maquinaria y profesionales específicos disponibles en Córdoba para avanzar en su recuperación. Por ese motivo permanecerá en la ciudad, aunque en su entorno existe cada vez más confianza sobre su evolución.

El club ha optado por priorizar las necesidades médicas del futbolista antes que su presencia en el stage, al entender que el tratamiento que recibe actualmente resulta más adecuado en las instalaciones cordobesas.

Álex López y Arévalo, representación del filial

Álex López viaja completamente recuperado de la grave lesión de ligamento cruzado que sufrió. El lateral ya pudo disputar minutos el pasado sábado frente al Cádiz en El Palmar, confirmando que vuelve a estar disponible después de un largo periodo de recuperación.

El otro jugador de la cantera incluido en la expedición es Alejandro Arévalo. El portero, de solo 18 años y con contrato hasta 2028, está considerado uno de los proyectos con mayor futuro dentro de la estructura deportiva del club. Arévalo ejercerá como tercer guardameta por detrás de Guilherme Fernandes e Iker Álvarez, en una concentración que le permitirá trabajar diariamente con el primer equipo.

Los 27 jugadores desplazados

Los porteros convocados son Guilherme Fernandes, Iker Álvarez y Alejandro Arévalo.

En el lateral derecho aparecen Carlos Albarrán, Egoitz Muñoz y Jacobo Martí. Los centrales son Álex Martín, Juan Gutiérrez y Rubén Alves, mientras que Ignasi Vilarrasa, Álex López y Dani Tasende ocupan el lateral izquierdo.

En el centro del campo figuran Damián Cáceres, Isma Ruiz, Eder García, Yussi Diarra, Theo Zidane y Adnane Ghailan.

Para los extremos izquierdos, Ania cuenta con Adilson Mendes, Kevin Medina, Salim El Jebari y Diego Bri. Christian Carracedo y Percan aparecen en el costado derecho.

La relación se completa con los delanteros Ibai Sanz, Víctor Sánchez y Enol Rodríguez.

El Elche, siguiente prueba

Durante la estancia en Oliva, el Córdoba disputará su cuarto amistoso de la pretemporada. Será el próximo viernes, a las 10.30 horas, frente al Elche, en las mismas instalaciones del complejo hotelero. El conjunto ilicitano, rival de Primera División, supondrá una prueba exigente para comprobar si las buenas sensaciones ofrecidas frente al Cádiz tienen continuidad. El Córdoba permanece invicto después de sus tres primeros encuentros de preparación. Empató ante el Orlando Pirates y el Sevilla y logró su primera victoria frente al Cádiz con un gol de Diego Bri.

Jaén y Almería antes del estreno liguero

La expedición regresará a Córdoba durante la tarde del domingo 2 de agosto. A partir de entonces, solo quedarán dos partidos amistosos antes del comienzo de la competición oficial.

El 6 de agosto, a las 20.00 horas, el conjunto blanquiverde se enfrentará al Real Jaén en La Victoria dentro de la 42.ª edición del Trofeo del Olivo. Un día después, el 7 de agosto a las 10.30 horas, disputará su último ensayo frente a la UD Almería en las instalaciones del Marbella Football Center.

Después de ese encuentro, el equipo se centrarça ya en la Liga. El primer compromiso oficial llegará el domingo 16 de agosto, a las 19.00 horas, ante el Burgos CF en El Plantío. El Córdoba afrontará allí el inicio de una temporada 2026-27 en la que aspira a acercarse a los puestos de privilegio de la clasificación.