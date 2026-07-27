Cerca de un centenar de aficionados hacen cola en el inicio de la fase de venta libre de abonos del Córdoba CF

El Córdoba CF ha iniciado este lunes la cuarta fase de su campaña de abonados para la temporada 2026-27, la destinada a las nuevas altas. La respuesta de la afición ha vuelto a ser inmediata, ya que cerca de un centenar de cordobesistas hicieron cola durante las primeras horas de la mañana para reservar cita y tratar de conseguir uno de los 1.798 carnés disponibles.

El periodo permanecerá abierto hasta el 13 de agosto o hasta que se complete el límite de 17.370 abonados establecido por la entidad, por lo que podría cerrarse antes de la fecha prevista si se mantiene el actual ritmo de demanda. Incluso esta misma semana podrían agotarse.

El club tiene ya ocupada buena parte de los horarios de citas de los próximos días, una circunstancia que refleja las ganas existentes de volver a presenciar fútbol de Segunda División en El Arcángel.

Casi el 90% del cupo ya estaba cubierto

La fase de renovaciones concluyó con 15.572 abonados, lo que representa el 89,6% del límite social y logístico fijado para la campaña. El tope vuelve a situarse en los 17.370 socios, la misma cifra con la que terminó la pasada temporada. Entonces, el Córdoba amplió en 300 plazas el límite inicialmente previsto debido a la elevada demanda.

La entidad ha mejorado además sus registros respecto al verano anterior. Hace un año, la fase de renovación terminó con 14.808 carnés, por lo que en esta ocasión se han contabilizado 764 continuidades más. La respuesta de la masa social vuelve a confirmar el respaldo al equipo antes del inicio de su tercera campaña consecutiva en el fútbol profesional.

Agentes de seguridad dialogan con los aficionados presentes en la zona de taquillas del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. / Manuel Murillo

Los antiguos abonados pierden la reserva de asiento

Los aficionados que tuvieron carné durante la pasada temporada y todavía no lo hayan renovado podrán seguir formalizando su continuidad durante esta fase. Sin embargo, ya no disponen de la reserva automática de su localidad habitual. Solo podrán conservarla si no ha sido elegida previamente por otro socio durante el periodo de nuevas altas. La apertura de esta fase supone, por tanto, la liberación de los asientos que no fueron renovados dentro del plazo inicial.

Compra por internet o mediante cita previa

Los abonados podrán realizar la gestión a través de la plataforma en línea del Córdoba CF o de manera presencial mediante cita previa. La campaña mantiene una clara apuesta por los canales telemáticos, aunque la afluencia registrada en las taquillas demuestra que numerosos seguidores continúan prefiriendo la atención presencial. Quienes elijan esta vía podrán tramitar un máximo de cuatro carnés al mismo tiempo. Una vez termine esta cuarta fase, el club únicamente expedirá los carnés Koki destinados a bebés nacidos después del cierre de la campaña de abonados.

Horarios de atención

El Córdoba mantiene habilitado el teléfono 627 285 477 para consultas y gestiones relacionadas con la campaña. Las taquillas permanecerán abiertas de lunes a viernes entre las 9.30 y las 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, la atención presencial será de 9.30 a 13.30 horas. Con casi el 90% del cupo cubierto antes de la venta libre y una elevada demanda desde las primeras horas, los 1.798 abonos disponibles podrían agotarse antes del 13 de agosto.