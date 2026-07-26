El Córdoba CF se marcha a Oliva con 27 jugadores y alguna tarea pendiente de mercado

El Córdoba CF se marcha de El Arcángel, evitando así las temperaturas extremas de la ciudad en los finales de julio y principios de agosto, e inicia su concentración de pretemporada, que le mantendrá durante casi siete días cerca de la playa, en la costa valenciana, y durante la que disputará su cuarto partido de pretemporada, contra un rival de Primera División. La entidad blanquiverde anunció este domingo la lista de 27 jugadores que se concentrarán en el Oliva Nova Beach & Golf Resort durante casi siete días, al igual que ya ocurriera el pasado verano.

Lo más destacado de la relación es, por un lado, la presencia de los jugadores del filial Álex López y Alejandro Arévalo, pero sobre todo, la inclusión de Adilson Mendes y Salim El Jebari. Este último, fichado hace unas semanas tras su paso por el Atlético Madrileño y el Mirandés, entre otros, llegó a El Arcángel con un problema de pubis del que parece que evoluciona favorablemente, aunque aún le quedan varias semanas de recuperación. Un trabajo que podrá realizar, sin ningún problema, en las instalaciones hoteleras en las que se concentrará el Córdoba CF esta semana. Algo parecido pasa con Adilson Mendes. Según pudo saber este periódico del entorno del jugador, Adilson Mendes ha evolucionado notablemente en las últimas semanas y se encuentra en un muy buen estado físico y anímico, por lo que el futbolista es bastante optimista para las próximas semanas y meses respecto a su recuperación. Tanto es así, que ha entrado en la relación de jugadores que se concentrarán en Oliva, ya que el trabajo específico que debe realizar se puede prolongar en Valencia sin ninguna dificultad.

Isma Ruiz, Carlos Albarrán y Kevin Medina, delante del autobús del Córdoba CF. / Víctor Castro

Fomeyem, la única ausencia

La única ausencia de la primera plantilla en el stage de pretemporada en Oliva será la de Franck Fomeyem. El camerunés, al contrario que Adilson Mendes, sí que necesita maquinaria y profesionales específicos que se encuentran en Córdoba, de ahí que permanezca en la ciudad para trabajar en una recuperación sobre la que se es cada vez más optimista en el entorno del futbolista. Pese a que en ese entorno se mira al futuro con ánimo e ilusión, en el club se insiste en tirar de prudencia, dado los acontecimientos de los últimos meses y las particularidades físicas del futbolista. La última operación a la que se sometió el central del Córdoba CF, en Madrid, dejó un panorama claro y despejado para dicha recuperación y las sensaciones del jugador son cada vez mejores, de ahí que Franck Fomeyem sea el único que se quede en Córdoba trabajando, tanto en las máquinas a las que debe someterse diariamente para afianzar dicha recuperación, como para la realización de ejercicios específicos, como trabajos en la piscina.

Además de Álex López, ya recuperado completamente de su lesión de cruzado, como se pudo comprobar en los minutos de los que disfrutó el sábado, en El Palmar, frente al Cádiz, el otro jugador de cantera que viaja en la expedición es el tercer portero, Alejandro Arévalo, que con sólo 18 años y contrato hasta el 2028 es uno de los proyectos sobre los que más esperanzas se tiene en la planta noble de El Arcángel.

Los 27 jugadores que viajan a Oliva

Así, los 27 jugadores de los que dispondrá el entrenador, Iván Ania, en las instalaciones del Oliva Nova Beach & Golf Resort hasta el próximo domingo, 2 de agosto serán los porteros Guilherme Fernandes, Íker Álvarez y Alejandro Arévalo; los laterales derechos Carlos Albarrán, Egoitz Muñoz y Jacobo Martí; los centrales Álex Martín, Juan Gutiérrez y Rubén Alves; los laterales izquierdos Ignasi Vilarrasa, Álex López y Dani Tasende; los centrocampistas Damián Cáceres, Isma Ruiz, Eder García, Yussi Diarra, Theo Zidane y Adnane Ghailan; los extremos izquierdos Adilson Mendes, Kevin Medina, Salim El Jebarri y Diego Bri; los extremos derechos Christian Carracedo y Percan, y los delanteros Ibai Sanz, Víctor Sánchez y Enol Rodríguez.

Pese a la larga relación, el Córdoba CF se marcha a tierras valencianas con alguna tarea pendiente aún en el mercado estival de fichajes. Por lo pronto, debe dar salida a alguno de los viajeros de dicha expedición en forma de cesión y, sobre todo, aún debe realizar alguna incorporación. Una parece clara: un hombre para la delantera y no cualquiera. Teóricamente debe ser un jugador de peso, importante para el ataque cordobesista de cara a la próxima campaña. Pero no se descarta que el mercado pueda ofrecer alguna oportunidad de la que el Córdoba CF pueda aprovecharse. En caso de que no sea así, lo único seguro es la llegada de ese delantero debe elevar el nivel de la zona atacante del conjunto blanquiverde.

Iván Ania, antes de iniciar un viaje con el Córdoba CF. / Víctor Castro

Un amistoso ante el Elche

Durante la concentración en Oliva, el Córdoba CF disputará su cuarto amistoso de pretemporada, en las mismas instalaciones del hotel, el próximo viernes, a las 10.30 horas, frente al Elche, rival de Primera División que supondrá todo un reto para comprobar si las buenas sensaciones transmitidas por el conjunto blanquiverde ante el Cádiz, este sábado, tienen continuidad en tierras valencianas.

La tarde del domingo, 2 de agosto, es el momento fijado para el regreso del Córdoba CF a la ciudad y, a partir de ahí ya sólo le restarán dos compromisos amistosos más: el 6 de agosto, a las 20.00 horas, en Jaén, contra el titular de La Victoria para disputar la 42ª edición del Trofeo del Olivo, y el día siguiente, 7 de agosto, a las 10.30 horas, frente a la UD Almería, en las instalaciones del Marbella Football Center.

Tras ese encuentro frente al Almería, el Córdoba CF ya entrará en ‘modo Liga’, ya que el domingo 16 de agosto, a las 19.00 horas, le espera en El Plantío el Burgos CF para dirimir el primer encuentro de Liga de la temporada 2026-27, en la que el conjunto blanquiverde aspira a luchar por los puestos de privilegio de la tabla clasificatoria.