El Córdoba CF crece y da motivos para creer tras sus tres primeros ensayos de pretemporada

El Córdoba CF ha cerrado sus tres primeros compromisos de la pretemporada con un balance positivo: dos empates y una victoria, dos goles a favor y uno en contra. Más allá de los resultados, todavía secundarios a estas alturas del verano, el equipo de Iván Ania ha dejado varias señales alentadoras en pleno proceso de reconstrucción de la plantilla.

Los blanquiverdes comenzaron su preparación con un empate a un gol frente al Orlando Pirates en el Marbella Football Center. Posteriormente igualaron sin goles con el Sevilla FC, un rival de Primera División, en el Trofeo Puertas de Córdoba. El primer triunfo llegó frente al Cádiz, equipo de la Liga Hypermotion y rival directo a lo largo de la temporada, gracias a un cabezazo de Diego Bri en el minuto 85.

Tres rivales de perfiles diferentes han permitido comprobar la evolución de un grupo con once caras nuevas a disposición del técnico, Iván Ania, ya Salim El Jebari se encuentra lesionado. Ania ha repartido los minutos, ha utilizado alineaciones muy distintas y ha dado prioridad a la adaptación de los fichajes y a la asimilación de sus conceptos.

Adnane Ghailan, en el choque contra el Orlando Pirates. / Manuel Murillo

De menos a más

El primer amistoso ante el Orlando Pirates estuvo condicionado por el momento de preparación. El Córdoba apenas acumulaba sesiones de trabajo y tuvo enfrente a un adversario que se encontraba más rodado.

El empate sirvió como primer contacto competitivo y permitió ver a muchos de los nuevos jugadores. El equipo mostró algunos de sus rasgos habituales, aunque todavía con las imprecisiones propias del inicio de la pretemporada.

El bloque blanquiverde mejoró ante el Sevilla. El Córdoba compitió con orden frente a un conjunto de Primera División y consiguió dejar su portería a cero. El equipo ofreció una imagen sólida, mantuvo la intensidad durante buena parte del encuentro y apenas concedió ocasiones claras. El Sevilla tuvo que esperar hasta la tanda de penaltis para derrotarle.

El paso adelante más importante llegó contra el Cádiz. Los blanquiverdes dominaron durante numerosos tramos, presionaron con eficacia en campo contrario y generaron más peligro que su rival. El gol de Diego Bri terminó premiando una superioridad que había sido visible desde el comienzo.

La presión alta vuelve a ser una seña de identidad

Uno de los aspectos más reconocibles del Córdoba continúa siendo su intención de recuperar el balón cerca del área contraria. Frente al Cádiz, la presión adelantada provocó numerosos problemas en la salida del conjunto amarillo.

El equipo de Ania mostró capacidad para juntar sus líneas, dificultar la circulación rival y recuperar rápidamente la posesión. El desgaste físico que exige esta propuesta obliga a repartir esfuerzos, especialmente en pretemporada, pero la plantilla parece construida para sostener un ritmo elevado, modelada al estilo de juego que le gusta a Iván Ania.

La dirección deportiva ha buscado jugadores con potencia, recorrido y capacidad para presionar, tal y como ya ha avanzado el director deportivo, Juan Gutiérrez, en alguna comparecencia de prensa. En estos primeros amistosos ya se ha podido observar esa orientación, aunque todavía queda trabajo para coordinar mejor los movimientos y aprovechar las recuperaciones con mayor eficacia.

Diego Bri conduce el balón en el duelo ante el Sevilla FC. / Manuel Murillo

Solidez defensiva y pocas concesiones

El Córdoba ha encajado únicamente un gol en tres encuentros. Mantuvo su portería a cero contra el Sevilla y el Cádiz. La cifra tiene un valor relativo por tratarse de partidos de preparación, pero confirma una de las prioridades del nuevo proyecto: reducir los goles recibidos y encontrar un mayor equilibrio entre ataque y defensa.

Ante el Cádiz, el equipo cordobés apenas concedió dos oportunidades, una en cada parte. Los centrales respondieron con seguridad, los laterales ofrecieron profundidad sin desproteger excesivamente su espalda y los mediocentros ayudaron a cerrar los espacios interiores.

También ha resultado llamativo el protagonismo de los porteros en la salida de balón. Guilherme Fernandes actuó muy adelantado en Sanlúcar, llegando incluso a acercarse al círculo central para participar en la construcción y buscar directamente a los jugadores de banda.

Las bandas generan el peligro

El Córdoba ha encontrado buena parte de su producción ofensiva en los costados. Frente al Cádiz, el peligro llegó primero desde la izquierda, con Ignasi Vilarrasa y Kevin Medina especialmente activos.

Tras los numerosos cambios realizados en el minuto 60, la amenaza se trasladó a la derecha. Christian Carracedo, Egoitz Muñoz y Yussi Diarra combinaron con frecuencia y consiguieron desbordar a la defensa gaditana.

La acción del único gol resumió esa mejoría. Carracedo colocó un centro preciso y Diego Bri se adelantó a su defensor para marcar de cabeza.

La aportación de los extremos y los laterales será fundamental para el sistema de Ania. El equipo necesita generar superioridades por fuera, llegar con profundidad y encontrar mejores remates dentro del área. Ni Enol Rodríguez ni Ibai Sanz han encontrado portería todavía.

Falta mejorar la eficacia

El principal aspecto pendiente se encuentra en la finalización. El Córdoba ha generado ocasiones suficientes para marcar más de dos goles en sus tres primeros partidos, pero todavía le cuesta transformar su dominio en una ventaja clara.

Ante el Cádiz, Ibai Sanz dispuso de dos oportunidades durante los primeros minutos. Vilarrasa también obligó a intervenir al guardameta rival y varios centros atravesaron el área sin encontrar rematador.

La marcha de Adri Fuentes, Sergio Guardiola y Jacobo González obliga al equipo a reconstruir una parte importante de su producción ofensiva. Enol Rodríguez, Ibai Sanz y el resto de atacantes deberán repartir una responsabilidad que la dirección deportiva todavía pretende reforzar con la llegada de otro delantero.

Ibai Sánchez, en el centro, pugna con el balón. / LOF

Una plantilla todavía en construcción

Iván Ania ha utilizado los amistosos para observar al mayor número posible de jugadores. Los cambios masivos han impedido mantener una continuidad absoluta, pero resultan necesarios en una plantilla con numerosos fichajes.

El técnico asturiano debe decidir qué futbolistas se adaptan mejor a su propuesta, qué combinaciones funcionan y qué posiciones necesitan todavía algún refuerzo. La dirección deportiva también está utilizando los partidos para completar su diagnóstico antes del cierre del mercado.

El Córdoba todavía espera alguna incorporación y contempla la salida de algún jugador cedido o traspasado. Por tanto, la plantilla que disputó estos primeros encuentros no será necesariamente la definitiva.

Una victoria para empezar a creer

El balance inicial invita al optimismo. El Córdoba permanece invicto, ha competido bien frente a un equipo de Primera División y ha superado con merecimiento a un rival de su misma categoría.

Todavía es pronto para extraer conclusiones firmes. La carga física aumentará, los rivales llegarán mejor preparados y el equipo de Ania deberá mejorar su eficacia ofensiva. Sin embargo, los primeros pasos ofrecen una base interesante.

Presión alta, fortaleza defensiva, protagonismo de las bandas y capacidad para competir. La victoria contra el Cádiz no concede puntos ni garantiza nada, pero sí permite al Córdoba CF comenzar a creer en las posibilidades de su nuevo proyecto.