El Córdoba CF abre la fase de nuevas altas con 1.798 abonos disponibles

El Córdoba CF inicia este lunes, 27 de julio, la cuarta fase de su campaña de abonados para la temporada 2026-27. El club abre ahora el periodo de nuevas altas, que permanecerá activo hasta el próximo 13 de agosto, siempre que todavía existan plazas disponibles dentro del límite de 17.370 carnés fijado por la entidad.

La fase de renovaciones concluyó con 15.572 abonados, lo que supone el 89,6% del aforo social y logístico establecido para esta campaña. El tope vuelve a situarse en los 17.370 socios, la misma cifra con la que terminó la pasada temporada después de que el Córdoba ampliara entonces en 300 plazas el límite inicialmente previsto por la elevada demanda.

Casi 1.800 plazas para nuevas altas

La diferencia entre el límite y las renovaciones formalizadas deja 1.798 abonos disponibles para esta nueva fase. La cifra coincide con el número de aficionados que no renovaron su carné de la pasada temporada. No obstante, el balance de continuidades mejora claramente respecto al curso anterior.

Hace un año, la fase de renovación terminó con 14.808 abonados, por lo que en esta ocasión el club ha conseguido 764 renovaciones más. La respuesta de la masa social vuelve a confirmar el fuerte respaldo al equipo antes del inicio de su tercera temporada consecutiva en el fútbol profesional.

Aficionadas y aficionados del Córdoba CF en El Arcángel. / Manuel Murillo

Los antiguos abonados pueden renovar todavía

Los aficionados que tuvieron abono la pasada campaña y todavía no lo hayan renovado podrán seguir formalizando su continuidad durante esta fase. Sin embargo, ya no tendrán garantizada su localidad habitual. Solo podrán conservarla si no ha sido ocupada previamente por un nuevo socio.

Tramitación presencial y por internet

Los aficionados podrán adquirir su abono a través de la plataforma en línea del Córdoba CF o de manera presencial, mediante cita previa. La campaña mantiene una clara apuesta por los canales telemáticos. Los que opten por la vía presencial podrán tramitar un máximo de cuatro carnés al mismo tiempo. Una vez finalice esta cuarta fase, el club solo tramitará carnés Koki para bebés nacidos con posterioridad al cierre de la campaña de abonos.

Horarios de atención al abonado

El Córdoba mantiene habilitado el teléfono 627 285 477 para atender consultas y realizar gestiones relacionadas con la campaña. Las taquillas abrirán de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, la atención presencial será de 9.30 a 13.30 horas. El club entra así en una de las fases más esperadas de la campaña. Con casi el 90% del cupo ya cubierto, el margen para las nuevas altas es limitado y podría agotarse antes del 13 de agosto.