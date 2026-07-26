Carlos Marín, el último testigo del paso del Córdoba CF por el barro

Testigo de la historia del Córdoba CF. Con la marcha de Carlos Marín no se va solo un jugador, sino un trozo de la vida blanquiverde. Ni tan siquiera se despide, simplemente, un capitán. El portero deja El Arcángel con muchas medallas honoríficas (otras, tangibles), pero una más que significativa: es uno de los pocos jugadores en los 72 años de existencia del Córdoba CF que han militado en tres categorías vistiendo la elástica blanquiverde: Segunda RFEF, Primera RFEF y Segunda División, en su caso.

Un Córdoba CF muy diferente

Lo más destacado que puede decir Carlos Marín, y que refleja claramente su historia en El Arcángel, es que deja un Córdoba CF muy diferente -y mucho mejor- del Córdoba CF al que llegó en aquel verano del 2021. Hace un lustro, el Córdoba CF anunciaba la incorporación del portero almeriense por una temporada con opción a otra después de una primavera dantesca en la que el conjunto cordobesista dio con sus huesos en la recién creada Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español. El Córdoba CF llevaba 40 años sin estar en el cuarto escalón del fútbol nacional y Carlos Marín llegó para relevar a Edu Frías, que se marchaba a la Cultural y Deportiva Leonesa, en Primera RFEF.

Carlos Marín en agosto del 2021, en uno de sus primeros entrenamientos con el Córdoba CF. / Manuel Murillo

Hijo de un también futbolista, Antonio Marín Veloso -conocido como Veloso-, Marín empezó su trayectoria deportiva en el CD Oriente Infantil de Primera Andaluza en la temporada 2009-10. Ese mismo año pasó a Los Ángeles Infantil de la Regional Preferente de Almería, paso previo a desembarcar en el Club Atlético de Madrid para la 2010-11. Su crecimiento dentro del conjunto colchonero le llevó hasta su filial en la 2016-17 y a las categorías inferiores de la selección española. Allí jugó tanto en el Grupo 7 de Tercera División como en el Grupo 1 de Segunda División B. No obstante, la llamada de la escuadra verdiblanca le hizo retornar al sur y pasar tres años en Heliópolis.

Su mejor momento bajo los palos béticos se produjo en la 2019-20. Titular y dejando buenas apariciones, vivió sobre el verde el ascenso a la Segunda División B ante el CD Ciudad de Lucena. En total dispuso de 17 envites recibiendo 18 goles. El técnico del primer plantel, Joan Francesc Ferrer, conocido deportivamente como Rubi, lo convocó en cinco ocasiones para figurar en duelos de Primera División. Sin embargo, siempre se quedó sin sumar minutos frente a su compañero Joel.

Testigo de la debacle cordobesista

Un año más tarde, ya con Manuel Pellegrini entrenando a los de las trece barras, formó en la pretemporada del primer equipo y, de nuevo, integró nueve listas en la máxima categoría del fútbol español. Pese a ello, su papel protagonista en el Betis Deportivo quedó relegado por la irrupción de Dani Rebollo, circunstancia que limitó sus encuentros a solo 7. De hecho, estuvo en el banquillo en la fatídica matinal donde el cuadro hispalense remontó al Córdoba CF (1-2) para seguir optando al ascenso a la Segunda División. Curiosamente, Rebollo fue el autor del gol que condenaba al Córdoba CF, sin remisión, a esa sonrojante Segunda RFEF.

Presentación de Carlos Marín y Felipe Ramos como nuevos porteros del Córdoba CF, en agosto del 2021. / AJ González

Con un equipo conformado con mucho más presupuesto que sus rivales, el Córdoba CF arrasó en el Grupo 4 de Segunda RFEF y ya en abril del 2022 estaba en Primera RFEF. Carlos Marín, que no tenía clara la titularidad frente a Felipe Ramos, terminó haciéndose con el puesto. Y ya no lo soltó en años, precisamente, hasta los inicios de la pasada temporada, 2025-26, cuando la llegada de Íker Álvarez, internacional por Andorra, y un par de actuaciones del almeriense en las que se apreciaron algunas dudas, provocó el cambio de timón de Iván Ania en la portería del Córdoba CF.

Ahora seguirá parando en el Albacete Balompié, un nuevo escalón en su carrera profesional. Una carrera profesional que está ya irremediablemente unida a la historia del Córdoba CF, club en el que fue vital, tanto en el vestuario como en el terreno de juego, para que los blanquiverdes regresaran al fútbol profesional. Era el último que quedaba en esa caseta que podía recordar y hablar de cuando los cordobesistas pisaron el barro, 40 años después de la última ocasión en la que ocurrió. Ahora sólo podrán leerlo en las hemerotecas. Y él ya puede afirmar, sin duda, que es un trozo de la historia del Córdoba CF.