Carlos Marín dice adiós al Córdoba CF con destino Albacete

Carlos Marín y el Córdoba CF se dicen adiós. El portero almeriense ya es historia blanquiverde -ya lo era, en todo caso-. El arquero ha puesto rumbo al Albacete, un equipo en donde espera recuperar la titularidad perdida como blanquiverde, la pasada temporada en favor de Íker Álvarez, para volver a sentirse protagonista, tal y como lo fue en el conjunto cordobesista en las primeras cuatro campañas en las estuvo vinculado al club de El Arcángel.

Dos ascensos en cinco años

Carlos Marín ha puesto fin a su etapa en el Córdoba CF y abrirá ahora otra en otro destino, uno en donde aspirará a luchar por uno de los puestos de la zona alta de la tabla, por lo que esa titularidad buscada no le será, ni mucho menos, fácil.

Carlos Marín, en un entrenamiento con el Córdoba CF. / AJ González / COR

Lo más destacado que puede decir Carlos Marín, y que refleja claramente su historia en El Arcángel, es que deja un Córdoba CF muy diferente -y mucho mejor- del Córdoba CF al que llegó en aquel verano del 2021. Hace un lustro, el Córdoba CF anunciaba la incorporación del portero almeriense por una temporada con opción a otra después de una primavera dantesca en la que el conjunto cordobesista dio con sus huesos en la recién creada Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español.

El Córdoba CF llevaba 40 años sin estar en el cuarto escalón del fútbol nacional y Carlos Marín llegó para relevar a Edu Frías, que se marchaba a la Cultural y Deportiva Leonesa, en Primera RFEF. Por ello, Carlos Marín puede presumir de ser uno de los pocos jugadores blanquiverdes que han militado en tres categorías distintas durante su etapa en el Córdoba CF: Segunda RFEF, Primera Federación y Segunda División. Dos ascensos logrados como cordobesista para devolver al club de El Arcángel al fútbol profesional, que es donde se merece, desde los sótanos del fútbol profesional, la cuarta categoría, en la que no militaba el Córdoba CF desde la temporada 1985-86.

Fijo durante cuatro años

No llegó el almeriense como titular al Córdoba CF, ya que en aquel verano del 2021 parecía que era Felipe Ramos era el elegido para ser el fijo bajo palos. Sin embargo, a mitad de temporada fue Carlos Marín el que se hizo definitivamente con el puesto y ya no lo abandonaría ni en Primera Federación ni en la primera campaña en Segunda División. Ya el pasado verano, el Córdoba CF firmó al internacional andorrano Íker Álvarez, formado en el Villarreal, que sumado a un par de actuaciones con alguna duda por parte de Carlos Marín provocó la suplencia del almeriense. Álvarez ya no abandonaría la titularidad, pese a que también fue cuestionado en algún momento de la temporada.

Carlos Marín salta a El Arcángel para disputar un partido con el Córdoba CF. / Manuel Murillo

Una vez finalizada la campaña 2025-26, Carlos Marín quiso salir del Córdoba CF buscando actividad, aspirando a una titularidad que entiende que merece, sobre todo teniendo su edad: cumplirá 30 años el próximo febrero, por lo que le quedan aún varias temporadas al máximo nivel. El Córdoba CF, por su parte, se guardó las espaldas y se movió en el mercado, cerrando al arquero del Betis Guilherme Fernandes, que firmó recientemente por dos temporadas.

Ahora Carlos Marín buscará ese protagonismo en otro equipo, dejando atrás al Córdoba CF en el lugar que merece y a lo que contribuyó como protagonista: en la temporada 2021-22, en Segunda Federación, encajó 14 goles en los 21 partidos de Liga que jugó. En la siguiente, ya en Primera Federación, recibió 36 goles en los 37 encuentros de Liga que disputó, mientras que en su segunda campaña en Primera Federación, en la del ascenso a Segunda División, jugó 40 partidos -incluyendo eliminatorias de ascenso a Segunda- en los que recibió sólo 32 goles. Ya en la primera temporada en Segunda División, la 2024-25, Carlos Marín encajó 60 goles en los 40 encuentros de Liga que disputó, mientras que en la última campaña como blanquiverde, la 2025-26, sólo jugó ocho partidos, recibiendo 15 goles en ellos.