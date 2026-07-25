Iván Ania valora el triunfo del Córdoba CF ante el Cádiz: "Hemos empezado a reconocer al equipo”

El Córdoba CF venció con justicia al Cádiz CF en su tercer partido de la pretemporada. Por 0-1 se impusieron los jugadores blanquiverdes en Sanlúcar de Barrameda. El técnico, Iván Ania, destacó como lo mejor que “más allá del resultado, que no es lo más importante, aunque sí es bueno ganar para tener ese espíritu ganador que queremos inculcarle al equipo, que creo que tanto en la primera como en la segunda parte hemos empezado a reconocer al equipo, pues hemos tenido facilidad para llegar a situaciones de centro en el último tercio. Ahí no fuimos capaces de generar gran peligro en todas las ocasiones en que llegábamos”.

También destacó el asturiano que su equipo “tuvo juego interior, juego de bandas creo que la sensación que transmitió es de una idea clara de una identidad y eso es lo que estamos buscando en esta pretemporada. El Córdoba CF creó primero peligro por la banda izquierda y posteriormente por la derecha", opinó el técnico blanquiverde.

Una victoria ante un rival de la misma categoría

El Córdoba CF acabó ganando un choque que, para Ania, era “un test importante, porque queríamos saber cómo estábamos con respecto a un rival de nuestra misma categoría. Así que creo que hemos cerrado bien la semana con esta victoria”, se felicitó el preparador cordobesista.