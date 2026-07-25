¿De un Gudelj a favor a un Gudelj en contra en el Córdoba CF?

El Córdoba CF se enfrentará este sábado al Cádiz CF en Sanlúcar de Barrameda, en el que será su tercer amistoso de la pretemporada 2026-27. El conjunto dirigido por Iván Ania buscará su primera victoria del verano y continuará ajustando las numerosas piezas incorporadas durante el mercado.

El encuentro tendrá además un componente especial por uno de los nombres vinculados en los últimos días al conjunto gaditano. El Cádiz mantiene en su órbita al defensa serbio Nemanja Gudelj, hermano del excordobesista Dragisa Gudelj.

Nemanja, de 34 años, se encuentra libre después de rescindir el contrato que lo vinculaba al Sevilla FC. Su experiencia y su rendimiento reciente lo convertirían en un refuerzo de considerable nivel para cualquier equipo de la Liga Hypermotion.

Dragisa Gudelj, en su etapa como jugador del Córdoba CF. / Francisco González

Un central con experiencia en Primera División

El mayor de los hermanos Gudelj disputó 34 partidos de Liga durante la pasada temporada con el Sevilla. Su posible incorporación aportaría experiencia, capacidad para competir en diferentes posiciones defensivas y un profundo conocimiento del fútbol español.

El Cádiz trabaja en la renovación de su plantilla después de una campaña decepcionante y estudia distintas alternativas para elevar el nivel de su defensa. La contratación del internacional serbio supondría una operación ambiciosa para el conjunto amarillo.

Por el momento, Gudelj aparece como uno de los jugadores seguidos por el club gaditano, aunque todavía no se ha concretado su incorporación.

Dragisa dejó huella en El Arcángel

El apellido Gudelj resulta especialmente conocido para la afición del Córdoba. Dragisa Gudelj defendió la camiseta blanquiverde entre las temporadas 2021-22 y 2023-24 y se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la grada.

El central llegó procedente del Cádiz B durante el verano de 2021, coincidiendo con la única temporada del Córdoba en Segunda Federación. Aquel curso terminó con el ascenso a Primera Federación y la conquista de la Copa RFEF.

Dragisa participó en la reconstrucción deportiva del club y fue ganando protagonismo gracias a su contundencia defensiva, su entrega y su identificación con la entidad.

Una retirada forzada por sus problemas cardíacos

La etapa del menor de los Gudelj en el Córdoba tuvo un desenlace inesperado. El futbolista sufrió dos episodios cardíacos durante sendos partidos, unas circunstancias que terminaron obligándolo a retirarse del fútbol profesional.

Pese a la dureza de aquella decisión, Dragisa mantiene una relación estrecha con el Córdoba CF. Hace unas semanas regresó para saludar a Iván Ania y a los futbolistas de la actual plantilla que compartieron vestuario con él.

Su presencia volvió a evidenciar el vínculo que conserva con el club y con una afición que continúa recordándolo con especial cariño.

El Córdoba busca su primer triunfo

Al margen del posible fichaje de Nemanja Gudelj por el Cádiz, el encuentro servirá para que el Córdoba siga avanzando en su preparación.

El equipo de Iván Ania ha empatado sus dos primeros amistosos del verano, frente al Orlando Pirates y el Sevilla FC. En Sanlúcar tendrá la primera oportunidad de medirse a un rival de su misma categoría y comprobar la evolución de una plantilla profundamente renovada.

El resultado seguirá teniendo una importancia relativa, aunque el cuerpo técnico espera ver nuevos avances en la presión, la salida de balón y la adaptación de los fichajes al modelo de juego blanquiverde.