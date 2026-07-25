En directo | Cádiz CF - Córdoba CF, los de Ania merecen el gol en El Palmar

El Córdoba CF afronta este sábado en Sanlúcar de Barrameda un atractivo derbi andaluz ante el Cádiz CF. El conjunto cordobés jugará en El Palmar ante un rival con muchas novedades con respecto a la pasada campaña.

Los cordobeses van a disputar en tierras gaditanas su tercer choque de preparación ante la temporada que se avecina. Hasta el momento ha sumado dos empates. Inicialmente igualó a un tanto ante el Orlando Pirates en el Marbella Football Center. Posteriormente igualó a cero goles contra el Sevilla FC en el Trofeo Puertas de Córdoba. Los hispalenses acabaron venciendo por 5-4 en la tanda de penaltis.

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Este partido le llega al Córdoba CF justo antes de viajar a Oliva para llevar a cabo la concentración de pretemporada. Iván Ania intentará en la localidad levantina hacer grupo y seguir ajustando detalles para que el equipo vaya acercándose a lo que quiere ver sobre el campo.

Pausa de hidratación en El Palmar (0-0) 24' Pausa de hidratación sobre el terreno de juego. El Córdoba CF ha merecido el gol hasta el momento, muy superior al Cádiz.

Villarrasa vuelve a crear peligro por la izquierda 17'. Un centro chut de Villarrasa por la banda izquierda obliga a emplearse a fondo a Jokin Ezkieta, guardameta del Cádiz.

Otra ocasión de Ibai Sanz 7'. El Córdoba CF sigue generando ocasiones. Ahora es Albarrán el que busca a Ibai Sanz. El remate del delantero vasco lo despeja el portero del Cádiz.

¡Ibai Sanz roza el primer gol! 5'. El Córdoba CF tiene la primera ocasión clara de gol con un excelente centro de Ignasi Vilarrasa desde la banda izquierda que Ibai Sanz remata de cabeza por encima del larguero.

¡Comienza el encuentro! 1'. El choque entre el Cádiz CF y el Córdoba CF da comienzo en El Palmar.

Once del Cádiz CF También hay hya equipo titular en el Cádiz CF. Imanol Idiakez va a alinear a Jokin Ezkieta, Arribas, Iker Recio, Ibon, Antoñito, Vladys, Izeta, Campaña, Javi Castro, Joaquín y Juan Díaz.

El once inicial del Córdoba CF Ya hay equipo inicial en el Córdoba CF. Guilherme comenzará el partido bajo los palos. La defensa la formarán Vilarrasa y Jacobo Martí en los laterales y Albarrán y Álex Martín como centrales. Damián Cáceres y Theo Zidane jugarán como mediocentros. Ghailan ejercerá de enganche en la mediapunta. Ya en ataque, Percan y Kevin Medina ocuparán las bandas e Ibai Sanz jugará como delantero centro.