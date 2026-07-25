Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Cerro MurianoPartido Córdoba CFFuego técnicoCampamento Cerro MurianoDesalojados Cerro MurianoCórdoba, de cineMercadilloVimpycaVirus del Nilo FuengirolaBebé-milagroCalles cortadas centroObras Estadio ArcángelLa Voz KidsIncendios Madrid
instagramlinkedin

En Directo

Actualidad blanquiverde

En directo | Cádiz CF - Córdoba CF, los de Ania merecen el gol en El Palmar

El conjunto que entrena Iván Ania afronta en Sanlúcar de Barrameda un atractivo derbi andaluz en su su tercer amistoso del verano

Once inicial del Córdoba CF en El Palmar.

Once inicial del Córdoba CF en El Palmar. / CCF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Córdoba CF afronta este sábado en Sanlúcar de Barrameda un atractivo derbi andaluz ante el Cádiz CF. El conjunto cordobés jugará en El Palmar ante un rival con muchas novedades con respecto a la pasada campaña.

Los cordobeses van a disputar en tierras gaditanas su tercer choque de preparación ante la temporada que se avecina. Hasta el momento ha sumado dos empates. Inicialmente igualó a un tanto ante el Orlando Pirates en el Marbella Football Center. Posteriormente igualó a cero goles contra el Sevilla FC en el Trofeo Puertas de Córdoba. Los hispalenses acabaron venciendo por 5-4 en la tanda de penaltis.

Noticias relacionadas

Este partido le llega al Córdoba CF justo antes de viajar a Oliva para llevar a cabo la concentración de pretemporada. Iván Ania intentará en la localidad levantina hacer grupo y seguir ajustando detalles para que el equipo vaya acercándose a lo que quiere ver sobre el campo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera de Córdoba a Cerro Muriano
  2. El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
  3. El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
  4. Desalojados por el incendio de Cerro Muriano, en Córdoba: 'Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila
  5. El Infoca lucha en Córdoba contra un incendio forestal en Cerro Muriano tras arder un camión de paja
  6. Nuevos apartamentos turísticos en Córdoba: el Campo de la Verdad albergará un bloque de 40 alojamientos
  7. Ozempic, Mounjaro o Wegovy: un especialista de Córdoba analiza la eficacia de estos 'famosos' fármacos contra la obesidad
  8. El restaurante que conquista a los viajeros en Córdoba: así queda el ‘top 10’ de Tripadvisor

El incendio de Cerro Muriano queda estabilizado tras afectar a 200 hectáreas y se permite el regreso de los vecinos a sus casas

El incendio de Cerro Muriano queda estabilizado tras afectar a 200 hectáreas y se permite el regreso de los vecinos a sus casas

En directo | Cádiz CF - Córdoba CF, los de Ania merecen el gol en El Palmar

En directo | Cádiz CF - Córdoba CF, los de Ania merecen el gol en El Palmar

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano: «Parece milagroso»

La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano: «Parece milagroso»

Fallece a los 102 años Juan Ureña Bonilla, el 'Jefe' de Fernán Núñez que dejó huella en las cofradías y en fútbol

Fallece a los 102 años Juan Ureña Bonilla, el 'Jefe' de Fernán Núñez que dejó huella en las cofradías y en fútbol

Las mejores imágenes de la 20ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 20ª etapa del Tour de Francia

Los científicos no dan crédito: las ardillas se están volviendo carnívoras y ya cazan como auténticos depredadores

Los científicos no dan crédito: las ardillas se están volviendo carnívoras y ya cazan como auténticos depredadores

La clasificación del Gran Premio de Hungría, en directo

La clasificación del Gran Premio de Hungría, en directo
Tracking Pixel Contents