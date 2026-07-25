Diego Bri da al Córdoba CF su primer triunfo de la pretemporada

El Córdoba CF logró su primer triunfo de la pretemporada en el partido que disputó ante el Cádiz en Sanlúcar de Barrameda. Un tanto de Diego Bri en el 85 dio a los jugadores que entrena Iván Ania una victoria merecida en El Palmar.

Los cordobeses crearon peligro, principalmente por la banda izquierda, hasta el minuto 60. Los nueve cambios que hizo el técnico blanquiverde provocaron que su equipo pasara entonces a llegar al área rival por la otra banda, hasta que llegó el gol. El bloque cordobés se mostró muy superior a un rival que apenas dispuso de dos ocasiones, una en cada tiempo y además, una de ellas a balón parado.

El once inicial de Ania

Iván Ania alineó de inicio en El Palmar a Guilherme bajo los palos. La defensa la formaron Vilarrasa y Jacobo Martí en los laterales y Albarrán y Álex Martín como centrales. Damián Cáceres y Theo Zidane saltaron al campo como mediocentros. Ghailan ejerció de enganche en la mediapunta. Ya en ataque, Percan y Kevin Medina ocuparon las bandas e Ibai Sanz comenzó el choque como delantero centro.

Los de Ania iniciaron el partido dominando claramente a su rival. La presión alta por la que apostaron sorprendió a un Cádiz que apenas podía superar la línea del centro del campo con el balón controlado. Las ocasiones llegaron pronto, sobre todo por la banda izquierda, con Kevin Medina y también Ignasi Vilarrasa, muy activos en ese primer acto.

Kevin Medina lucha por el balón ante dos jugadores del Cádiz CF. / LOF

Ibai Sanz tiene dos ocasiones

Precisamente, un excelente centro de Ignasi Vilarrasa desde la banda izquierda propició la primera ocasión de gol cordobesa en el minuto 5. Ibai Sanz remató de cabeza por encima del larguero cuando ya se cantaba el tanto en las gradas. El Córdoba CF siguió generando ocasiones. Albarrán buscó a Ibai Sanz en el minuto 7. El remate del delantero vasco lo despejó Ezkieta. Un centro-chut de Vilarrasa por la banda izquierda obligó a emplearse a fondo al portero cadista en el minuto 17.

La primera pausa de hidratación llegó en el 24', con el Córdoba dando una excelente imagen en Sanlúcar de Barrameda. El Córdoba CF había merecido el gol al mostrarse superior al Cádiz. El Córdoba CF atacaba por momentos con Guilherme muy adelantado. El guardameta portugués subía en ocasiones casi hasta el borde del círculo central para desde allí lanzar pases a las bandas.

La intensidad inicial del Córdoba CF fue a menos tras la pausa de hidratación de la primera parte. El Cádiz intentaba llegar con peligro por la banda derecha. Iker Recio tuvo la primera ocasión de los gaditanos con un remate de cabeza al saque de una falta. Su remate se marchó alto.

Los de Ania tocan mucho el balón

El partido se jugaba con cierto ritmo por parte de los dos equipos, con ganas de agradar a sus aficionados presentes en El Palmar. Los de Iván Ania intentaron tocar mucho el balón en la recta final de la primera parte para no perder el control del partido.

El Cádiz lo intentó con más ganas que fortuna hasta la llegada del descanso. Los dos equipos se marcharon a los vestuarios con el cero a cero en el marcador. Los cordobeses acabaron la primera parte mereciendo un gol que no llegó.

La segunda parte comenzó con siete cambios en el Cádiz y uno solo en el Córdoba CF. Iván Ania cambió de guardameta al sentar a Guilherme y situar sobre el campo a Iker Álvarez. Los blanquiverdes, como en la primera mitad, buscaban el gol con internadas por la banda izquierda. Kevin Medina se internó por el costado zurdo del campo en el 47' y ejecutó un centro que sacó como pudo la defensa del Cádiz en el área pequeña.

Borja Vázquez lo intenta para el Cádiz

Borja Vázquez tuvo la primera oportunidad para el Cádiz en la segunda parte con una cabalgada por la banda izquierda. El gaditano se acabó quedando sin espacio.

Iván Ania hizo nueve cambios en el minuto 60 para ver a la mayor cantidad de jugadores posible. Así, entraron en el campo Egoitz Muñoz, Juan Gutiérrez, Rubén Alves, Tasende, Eder García, Yussi Diarra, Víctor Muñoz, Christian Carracedo y Diego Bri.

El Córdoba CF mejoró con los cambios por la banda derecha. Una combinación entre Carracedo, Diarra y Egoitz en el 70' pudo acabar en gol. Un minuto más tarde llegó otra ocasión, con el balón paseándose por el área chica del Cádiz sin encontrar rematador.

Los cordobeses buscan el gol por la banda derecha

El partido volvió a igualarse tras la pausa de hidratación de la segunda parte. El Cádiz se esmeró para tapar las bandas, para al menos no verse amenazado. El Córdoba CF robaba balones con su presión adelantada pero le faltaba la fortuna para marcar. El enésimo robo de balón acabó con Carracedo delante del portero del Cádiz cerca del miniuto 80. El disparo del catalán lo atrapó el guardameta del rival.

El partido bajó de ritmo en los minutos finales del partido. Sin embargo, cuando apuntaba a que el choque finalizaría sin goles, llegó el tanto del Córdoba. Carracedo firmó un gran centro desde la banda derecha en el 85' que Diego Bri aprovechó para marcar de cabeza al adelantarse a su defensor. El tanto hizo justicia con el mejor juego mostrado por los de Ania a lo largo del partido.

No hubo tiempo para más. El Córdoba CF se acabó llevando con merecimiento el primer triunfo de la pretemporada. Ahora viajará a Oliva para a partir del lunes llevar a cabo la concentración de pretemporada.