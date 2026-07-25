Damián Cáceres, tras la victoria del Córdoba CF ante el Cádiz: “Hemos intentado instalar nuestra forma de juego”

El mediocentro Damián Cáceres destacó sobre el choque ante el Cádiz que “ha sido un partido donde nosotros, desde el primer minuto, hemos intentado instalar nuestra forma de juego, lo que quiere el míster, y al final para eso está el partido de pretemporada. El resultado es un poco lo que menos importa, al final se trata de instalar la forma de juego del míster y conocernos poco a poco”.

El nuevo jugador del Córdoba CF se ve en el seno del equipo “muy arropado, muy apoyado, creo que estamos haciendo un gran grupo, sobre todo de personas, que creo que es lo más importante en un vestuario, y al final todos nos apoyamos unos a otros”.

Los aspectos a mejorar

Cáceres considera que tiene que mejorar algunos aspectos de su juego aunque recalca que su forma de jugar es “bastante clara, es algo que se puede ver muy bien, pero bueno, también tengo aspectos que mejorar y en ello me va a ayudar el míster seguro”.