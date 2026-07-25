El Córdoba CF afronta una prueba de nivel frente a un Cádiz CF en reconstrucción

El Córdoba CF va a concluir su semana más intensa de la pretemporada con un duelo importante frente al Cádiz. El choque tendrá lugar este sábado a las 20.00 horas en Sanlúcar de Barrameda y podrá verse en directo a través del canal de YouTube de la entidad blanquiverde.

El partido será el tercero del verano cordobesista y el segundo en apenas 48 horas. Dos empates ha cosechado hasta el momento el equipo que entrena Iván Ania. Primero empató a un tanto el pasado día 15 ante los sudafricanos del Orlando Pirates en Marbella. Posteriormente, este pasado jueves igualó a cero goles contra el Sevilla FC de Primera División.

Ahora jugará por primera vez frente a un rival de su misma categoría, un Cádiz muy renovado que quiere dejar atrás como sea la mala temporada anterior, en la que acabó con números de descenso, pues solo sumó 43 puntos.

Juan Gutiérrez controla un balón en el encuentro ante el Sevilla FC. / Manuel Murillo

Un encuentro con muchos cambios

El bloque cordobés dispondrá de una nueva ocasión de ilusionar a su afición de cara a una temporada importante. Acercarse a las plazas de ascenso es de nuevo el ambicioso reto que tiene por delante.

Iván Ania se espera que repita el guion de los dos encuentros anteriores: muchos cambios y dos onces totalmente distintos en cada tiempo. Al asturiano ya se sabe que le gusta dar muchos minutos a todos los jugadores en la pretemporada para tener una idea lo más aproximada posible de lo que pueden dar. El resultado es una cuestión secundaria en estos momentos del año para el entrenador blanquiverde.

Son doce los jugadores nuevos que tiene en estos momentos disponibles sobre un total de 23 de la primera plantilla listos para competir. Por tanto, son muchas las cosas que desea ver, sobre todo teniendo en cuenta el sistema de juego que emplea en el Córdoba CF desde su llegada a Córdoba en el verano del 2024.

La dirección deportiva, atenta

Ania no es el único componente del club que quiere ver a todos los jugadores de la plantilla, especialmente los nuevos. El propio director deportivo, Juan Gutiérrez, ha reconocido que está siguiendo los entrenamientos y los partidos para ver a los refuerzos. Como el mercado estival no lo dan por cerrado en el club, todavía podría venir algún jugador más, dependiendo de las necesidades que la comisión deportiva vea en la plantilla. Para empezar, se espera que uno o dos jugadores salgan cedidos a conjuntos de la Primera Federación.

El Córdoba CF se encontrará en Sanlúcar de Barrameda a un Cádiz que ya ha jugado tres amistosos. Inicialmente goleó al modesto Barbate por 7-0. Posteriormente cosechó dos derrotas, por 1-2 ante el Orlando Pirates y por 0-1 contra el Leicester. Al conjunto inglés se enfrentó el pasado miércoles, por lo que, al igual que el Córdoba CF, jugará dos partidos casi seguidos.

Nueve fichajes ha cerrado un conjunto gaditano al que entrena Imanol Idiakez y en el que ya no está Yussi Diarra, ahora cedido en el Córdoba CF con una opción de compra por parte de la entidad cordobesa. Lo que está claro es que se espera un partido atractivo, pues se medirán dos equipos a los que les gusta tener el balón y llevar el control del partido.