Vía directa entre El Arcángel y El Toralín: el Córdoba CF traspasa a Ntji Tounkara a la Ponferradina

Antes de entrar, dejen salir. El Córdoba CF se afana en dar salida a varios jugadores de la plantilla cordobesista antes de afrontar el último arreón de mercado, ese que debe rematar una plantilla sobre la que el propio Iván Ania advirtió su bisoñez, aunque sí que le reconoció su energía, después del empate a cero ante el Sevilla en el Trofeo Puertas de Córdoba.

Nueva cesión

Así, el club blanquiverde sorprendió con su anuncio de este viernes a última hora. Estaba claro que Ntji Tounkara iba a salir de El Arcángel, aunque todo indicaba que lo haría como cedido. Sin embargo, el club blanquiverde indicó que el formato de llegada del hispano-maliense a la Ponferradina sería vía traspaso. Así, la Ponferradina se convierte en el club de Ntji y en el que jugará la temporada 2026-27. Así, el pivote cordobesista, nacido en Huesca de padres malienses, dice adiós definitivamente al Córdoba CF después de vivir la pasada campaña en formato de cesión.

Ntji Tounkara, en uno de los entrenamientos del Córdoba CF, este verano. / Manuel Murillo

El caso de Ntji Tounkara generaba cierto interés dentro de la planificación deportiva al inicio del verano. La profunda renovación sufrida por el centro del campo dejó a Isma Ruiz como único mediocentro con contrato más allá del mes de junio, circunstancia que, en teoría, podría abrir alguna puerta al joven hispano-maliense.

Entre Sanlúcar y Alcorcón

La temporada pasada la comenzó Ntji Tounkara con mucho protagonismo en el Atlético Sanluqueño, donde disputó 20 partidos, todos ellos como titular. El mercado invernal, no obstante, alteró completamente el proyecto gaditano y el Córdoba CF decidió redirigir su cesión al Alcorcón.

Ntji Tounkara jugará en la Ponferradina en la temporada 2026-27. / Manuel Murillo

Allí apenas encontró espacio. Solo disputó diez encuentros, todos ellos como suplente, acumulando únicamente 146 minutos, un escenario que volvía a colocar sobre la mesa la posibilidad de una nueva cesión que, finalmente, se convertirá en traspaso.

Esa oportunidad se ha presentado con Mehdi Nafti, técnico berciano, que ha dado el visto bueno a la incorporación de Ntji Tounkara para el proyecto de la Ponferradina en la 2026-27, que no es otro que el del ascenso a Segunda División A. Desde que descendiera en la 2022-23, la Ponferradina ha encadenado un play off de ascenso tras otro, pero con resultado negativo. Hasta ahora.

El Córdoba CF firmó hace dos veranos a Ntji Tounkara procedente del segundo filial del Alavés. Tras pasar por las categorías inferiores del Huesca, club de la ciudad en la que nació, el hispano-maliense acabó su formación en el Alavés, con el que compitió en Tercera Federación. Tras comprometerse en el verano del 2025 con el Córdoba CF, con cuyo filial también jugó en Tercera Federación a las órdenes de Gaspar Gálvez, el pivote llegó a debutar en Segunda División a las órdenes de Iván Ania. Tras renovar hasta el 2027, la pasada temporada fue cedido primero al Atlético Sanluqueño y desde enero al Alcorcón. Cuando todo hacía indicar que se le ampliaría el contrato y volvería a salir en formato de préstamo, el Córdoba CF anunció este viernes su traspaso a la Ponferradina, poniendo final así a su cortísima carrera en la entidad blanquiverde.