Isma Ruiz, capitán del Córdoba CF: "Estamos todavía cogiendo ritmo, cogiendo conceptos"

El Córdoba CF continúa sumando minutos y afinando su puesta a punto a menos de un mes del inicio liguero. El empate sin goles frente al Sevilla FC volvió a dejar detalles positivos para el conjunto de Iván Ania. Tras este resultado, Isma Ruiz, capitán del equipo blanquiverde y jugador destacable, quiso poner el foco en el trabajo que está realizando la plantilla durante estas primeras semanas de preparación. «Estamos todavía cogiendo ritmo, cogiendo conceptos, porque no es nada fácil después de tanta gente nueva. Poco a poco vamos cogiendo esa idea que tiene el míster. Nosotros queremos llegar a la primera jornada físicamente lo mejor posible y seguir creciendo poco a poco», valoró.

Volver a coger ritmo

El centrocampista blanquiverde se mostró satisfecho con las sensaciones personales que le dejó el encuentro y destacó la importancia de seguir acumulando carga competitiva en estas primeras semanas: «Hoy ha sido un cambio con otros compañeros en el centro del campo. Me han acompañado Eder y Diarra, que ya nos conocemos de años anteriores, y me he visto bien, cogiendo otra vez minutos, cogiendo físico y para llegar a la primera jornada de Liga en las mejores condiciones».

Regreso de Diarra

La vuelta de Diarra no solo ha alegrado a la afición cordobesista, sino También a Isma Ruiz. «Cuando me enteré de la noticia, una alegría, una bienvenida. Fue compañero mío y nosotros nos sabemos entender porque nos conocemos de años anteriores. Los otros nuevos que también juegan en el medio se están adaptando de la mejor manera posible», destacó.

Noticias relacionadas

Como capitán, el granadino pidió paciencia con un equipo profundamente renovado y recordó que todavía queda margen para que el trabajo de los entrenamientos se vea reflejado sobre el césped.