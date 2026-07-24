Guilherme Fernandes cree que puede ser "un líder” en la plantilla del Córdoba CF

El portugués Guilherme Fernandes ya es nuevo jugador del Córdoba CF. El Santuario de Nuestra Señora de La Fuensanta ha sido el lugar elegido para llevar a cabo la puesta de largo del 14º fichaje de la entidad blanquiverde. El arquero ha llegado traspasado desde el Betis con un contrato de dos temporadas con opción a una tercera. La pasada campaña la jugó cedido por el Betis en el Valladolid de Segunda.

El lusitano, que debutó en el encuentro contra el Sevilla, agradeció el recibimiento que ha tenido en el club cordobés, ya que “desde el primer día me han recibido con cariño, la verdad es que llevo tres días aquí y ya se puede decir que me siento como en casa. Tenemos un grupo en el vestuario maravilloso. No hay mejor manera de ser recibido que como yo lo he sido. Y nada, la verdad es que el debut fue muy positivo. Me encontré muy cómodo, me encontré muy feliz”.

Guilherme reconoció sentirse sorprendido por el ambiente que vivió en El Arcángel en el choque contra el Sevilla, además de apuntar que “el ambiente me encantó, lo estaba comentando, que en un partido de julio, que haya 12.000 personas, dice mucho, la verdad es que me encantó el ambiente y ya estoy con muchas ganas de que empiece la liga para disfrutar con esta gente”.

Guilherme Fernandes, en el Santuario de Nuestra Señora de La Fuensanta. / Víctor Castro

La competencia con Iker Álvarez

Guilherme tendrá que competir por un puesto con Iker Álvarez, el guardameta titular en la mayor parte de la pasada campaña, ya que Carlos Marín abandonará en breve el club. Esta situación apuntó que la volverá con normalidad y hasta como una motivación más porque “la competencia la afronto siempre bien. A mí me gusta siempre un buen desafío, eso me incentiva a ser mejor todos los días, y cuanto me vaya a Iker a y a mí, mejor le irá al Córdoba, así que la competencia, cuanto mejor sea, mejor para todos”.

La asignatura pendiente de recibir menos goles

El Córdoba CF encajó más goles de la cuenta en la pasada temporada. Guilherme apuntó que ya hablado sobre ese tema con el técnico, Iván Ania, sobre todo porque “si dejamos la portería a cero, estamos más cerca de ganar; mi objetivo es intentar dejar la portería en blanco el mayor número de veces posible”.

El toque de balón con los pies

Una de las cualidades del Guilherme es el buen toque de balón que tiene para ser un portero, una característica que precisamente valora Iván Ania, su nuevo técnico. El guardameta reconoce que ya ha tenido un par de charlas con su nuevo entrenador en las que “me ha puesto vídeos y me ha hablado sobre su manera de jugar, lo que pretende de mí, lo que me va a exigir, y me encanta, la verdad es que me encanta ese estilo de juego, me siento muy cómodo, porque una de mis características fuertes es del juego con los pies, tengo mucha confianza en eso, tengo coraje, que es lo que el míster me pide no tener miedo, y la verdad es que me siento muy cómodo con este estilo de juego, me voy a sentir cada día mejor”.

Tres veces elegido el portero del mes en el Valladolid

Guilherme fue elegido en la pasada campaña tres meses seguidos el jugador del mes en el Valladolid, alguna no habitual para un jugador de su puesto y un reconocimiento que habitualmente llega cuando un equipo no está bien. El portugués comentó con humor que “por un lado bien porque sales en las pantallas”, aunque señaló a continuación que ya hemos estado hablando de que “un partido bueno para mí tendría es que no me lleguen a puerta y así estamos más cerca de ganar. Pero sí llegan, las dos o tres veces, que las pare, que fue lo que pasó ayer –por el partido ante el Sevilla-, que ayude all equipo al máximo y así estamos más cerca de de ganar. Ojalá este año pueda ser cinco o seis veces el mejor del mes”.

El reto de jugar 50 partidos

Guilherme tiene sus objetivos individuales para la temporada que pasan por “jugar el mayor número de partidos posible, los partidos son 42 más la Copa del Rey, se pueden hacer 50 partidos este año, pues hacer los 50, tengo muchas ganas, vengo aquí con mucha ilusión, muchas ganas y mi objetivo es ese”.

El portugués se define como un portero con un carácter “muy fuerte, tengo una personalidad muy definida, creo que puedo ser un líder, dentro del campo y fuera, el juego de pies creo que me va bien, me siento muy cómodo en el uno contra uno”.