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El Córdoba CF anuncia la salida de Carlos Marín "a corto plazo"

El último componente de la plantilla que subió a la Primera Federación en la temporada 2021-22 que quedaba en el club podría incluso no viajar a la concentración de Oliva

Carlos Martín, en el encuentro ante el Orlando Pirates, el último como jugador del Córdoba CF.

Carlos Martín, en el encuentro ante el Orlando Pirates, el último como jugador del Córdoba CF. / Manuel Murillo

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, ya ha reconocido que la salida del guardameta Carlos Marín del club va tener lugar en breve, pues incluso podría no viajar el próximo lunes a la concentración de Oliva.

Monterrubio declaró en la presentación de su sustituto en la plantilla, Guilherme Fernandes, que “Carlos va a salir a corto plazo, vamos a hablar con él, es nuestro capitán. Él también quiere salir, es nuestro capitán, ha estado con nosotros creo que seis temporadas y merece una despedida pues, como lo que es. Un capitán que pensamos, él también, que su ciclo aquí ha terminado y me sabe mal hablar de esto aquí porque además, está Guilherme y no es el mejor día, pero las circunstancias son las que son. Carlos tendrá su momento en otro momento”.

De esta forma se hizo oficial el secreto a voces de su marcha, cantada desde que quedó apalabrado el fichaje de Guilherme Fernandes. De esta forma se irá el único jugador que quedaba en la entidad de la plantilla que subió de Segunda a Primera Federación en la temporada 2021-22. Aquella temporada ganó también el Córdoba CF la Copa RFEF.

Los guardametas Arévalo, Guilherme e Iker Álvarez, junto a Iván Ania, en el entrenamiento de este viernes, ya sin Carlos Marín.

Los guardametas Arévalo, Guilherme e Iker Álvarez, junto a Iván Ania, en el entrenamiento de este viernes, ya sin Carlos Marín. / Manuel Murillo

Dos ascensos en el Córdoba CF

Carlos Marín ha participado en dos ascensos, pues fue también titular en el equipo que en la campaña 2023-24 ascendió de la Primera Federación a la Liga Hypermotion. Su trayectoria queda así ligada a dos de los grandes éxitos recientes de la entidad, además de a la reconstrucción deportiva del club después de sus años más complicados.

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Se ira de Córdoba con un balance de 142 partidos de liga disputados, 8 en la anterior campaña, en la que perdió protagonismo al pasar Iker Álvarez a ocupar el puesto de guardameta titular. Su última presencia en el césped llegó en el amistoso ante el Orlando Pirates, pues jugó en la primera parte. En el partido ante el Sevilla FC no llegó a vestirse, por lo que su marcha es inminente.

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