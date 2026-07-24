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Cádiz CF – Córdoba CF: horario y dónde ver por televisión el tercer amistoso del Córdoba CF
El conjunto blanquiverde se medirá por primera vez este verano a un conjunto de su misma categoría, un Cádiz con nueve refuerzos
Tercer encuentro amistoso de la pretemporada del Córdoba CF. El conjunto de Iván Ania se medirá este sábado al Cádiz CF en un nuevo encuentro de preparación de cara a la temporada 2026-27, en la que competirá por tercera campaña seguida en la Liga Hypermotion.
El bloque cordobés viene de sumar dos empates en las primeras citas del verano. Inicialmente igualó a un gol ante el Orlando Pirates, partido disputado en las instalaciones del Marbella Football Center. Fue un encuentro clásico de verano, con los dos equipos todavía faltos de ritmo y muchos cambios a lo largo del encuentro.
A cero goles empataron los de Ania ante el Sevilla FC, un Primera que visitó el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel para poner en juego el Trofeo Puertas de Córdoba. Más lucha que fútbol hubo en un partido que acabó decidiéndose en la tanda de penaltis, en la que ganó el conjunto hispalense por 5-4.
El Cádiz CF, el adversario del Córdoba CF en el tercer amistoso
El choque de este sábado le servirá a Iván Ania para seguir viendo a los jugadores que tiene a sus órdenes, sobre todo a los doce nuevos que tiene disponibles, pues Salim El Jebari se encuentra de baja por lesión.
Todavía habrá salidas del equipo por cesión y podría llegar algún jugador más, dependiendo de lo que ofrezca el mercado. La comisión deportiva está siguiendo con atención los partidos para ver cuanto antes las necesidades que todavía tiene el equipo.
Horario del amistoso del Córdoba CF - Sevilla FC
El partido entre Córdoba CF y el Cádiz CF se jugará este sábado, 25 de julio a partir de las 20:00 en el estadio El Palmar de Sanlúcar de Barrameda, el terreno de juego que habitualmente utiliza el Atlético Sanluqueño.
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