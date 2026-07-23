Theo Zidane, tras su renovación con el Córdoba CF: "Estoy convencido de que este año podré dar mi mejor versión"

Theo Zidane seguirá vistiendo la camiseta del Córdoba CF. Después de varias semanas de negociaciones, el centrocampista francés ha ampliado su vinculación con la entidad blanquiverde por una temporada, con otra opcional, y afrontará así su tercer curso en El Arcángel. La renovación llega tras un año especialmente complicado por la lesión de espalda que terminó llevándole al quirófano, un obstáculo que confía en dejar definitivamente atrás para recuperar la versión que le convirtió en una pieza importante en el equipo de Iván Ania. «Estoy muy contento de seguir aquí en el Córdoba, era lo que yo quería. El año pasado fue una temporada complicada por el tema de la lesión, pero estoy convencido de que este año será bonito y podré dar mi mejor versión, como hice en el primero. Tengo muchas ganas de que esto empiece ya», afirmó.

El calvario de una lesión

Más allá de la renovación, Zidane quiso explicar cómo vivió el último año, marcado por los problemas físicos que condicionaron por completo su rendimiento. El centrocampista desveló que convivió durante meses con una hernia discal y que intentó evitar la operación hasta que el dolor hizo imposible continuar: «Yo ya sabía que tenía esa hernia. Lo intenté durante seis o siete meses con mucho dolor porque quería evitar pasar por quirófano. Llegaba a casa y prácticamente no podía hacer vida normal, pero quería intentarlo. Nunca estuve en mi mejor versión la temporada pasada y creo que este año la voy a encontrar. Estoy seguro de que lo conseguiré».

Theo Zidane posa durante su presentación oficial como jugador del Córdoba CF. / VÍCTOR CASTRO

Con varios cambios en la medular durante este mercado de verano, Theo también habló sobre el rol que espera desempeñar en el nuevo Córdoba CF de Iván Ania. El francés se siente cómodo en cualquiera de las posiciones del centro del campo, aunque reconoció cuál considera que mejor se adapta a sus características. «Donde mejor me siento es de ocho, porque puedo hacer las dos cosas que más me gustan: llegar al área y ayudar en la salida de balón. Pero estoy cómodo en las tres posiciones y jugaré donde el equipo me necesite», aseguró.

Importante para el vestuario

El CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, puso en valor no solo el rendimiento deportivo del francés, sino también el peso que tiene dentro del grupo. «Para nosotros es un día especial porque Theo, además de ser un gran jugador, es un tipo extraordinario. Es muy querido y tener a gente así en el vestuario nos hace muy felices. Sabemos que fue una temporada complicada para ti, incluso pasando por quirófano, pero esperamos que este año todo empiece mejor. Has firmado una temporada con opción a otra más y estamos convencidos de que vas a triunfar y ayudar al equipo a conseguir los objetivos», destacó.

Como perfil futbolístico, el miembro de la comisión deportiva, Raúl Cámara, incidió en que es un jugador fundamental por su capacidad para adaptarse a distintas posiciones del centro del campo. «Es un centrocampista muy versátil. Puede jugar de ocho, de diez o incluso de seis. Esa polivalencia nos aporta muchas soluciones y creemos que es un gran complemento para el centro del campo del Córdoba. Las temporadas complicadas y los retos hacen más fuertes a los futbolistas. Esperamos que este año Theo pueda mostrar su mejor versión», añadió.

Tras superar el momento más difícil desde su llegada a El Arcángel, Theo Zidane inicia una nueva etapa con un objetivo muy claro: dejar atrás definitivamente los problemas físicos y volver a convertirse en ese centrocampista dinámico, elegante y determinante que deslumbró en su primera temporada como blanquiverde.