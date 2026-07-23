El Sevilla se lleva ante el Córdoba CF el Trofeo Puertas de Córdoba en los penaltis

El Sevilla se llevó el Trofeo Puertas de Córdoba en su cuarta edición en la tanda de penaltis ante el Córdoba CF después de que el tiempo reglamentario acabara sin goles tras un duelo típico de pretemporada, sin apenas ocasiones, aunque sí con una intensidad que terminó provocando dos cartulinas rojas en los instantes finales del mismo, por lo que Kevin Medina y Carmona se fueron a vestuarios antes de tiempo.

Un once definido

El Córdoba CF saltó al terreno de juego con un once titular que bien podría ser incluso el que muestre en el inicio de Liga, dentro de un mes, en El Plantío burgalés. Desde luego, muchos de esos 11 que saltaron a El Arcángel ante la segunda unidad del Sevilla estarán en el terreno de juego castellano en el estreno de la temporada 2026-27.

Diego Bri se va de un defensa sevillista, esta noche, en El Arcángel. / Manuel Murillo

El primer cuarto no ofreció excesivos alicientes, al menos, en lo que a las áreas se refiere. El balón lo acaparó el Córdoba CF en el inicio. Y, de nuevo, Eder García transmitió las buenas sensaciones que ya mostró en el Marbella Football Center, ante el Orlando Pirates. Otro punto a destacar fue volver a ver a Yussi Diarra cortando al espacio entre el central y el lateral rival a pase de un centrocampista amigo, en este caso, el propio Eder García. No llegó la cosa a mayores, pero evocó aquella temporada 2023-24 en la que el conjunto blanquiverde terminó logrando el regreso al fútbol profesional. ¿Se podrá repetir en Segunda? Ojalá

El partido se calentó un tanto por un choque de Tasende con Jesuly cuando se llegaba al minutos 20. Hugo algún gesto feo en los siguientes minutos, pero la cosa no llegó a mayores. De hecho, tras la pausa para hidratación, el duelo bajó varios enteros. El ritmo del Córdoba CF ya no era el del inicio, lógico, y tampoco el Sevilla, o los jugadores de su filial, más bien, no estaba para excesivas alegrías. Pese a ello, el equipo de Luis García Plaza se acercó por la portería de Íker Álvarez y llegó a inquietar en una ocasión, pero fue algo aislado.

Diego Bri, activo

Diego Bri, también muy activo, volvía a colgar un balón, cuando el reloj señalaba la media hora de juego, pero una vez más, el alicantino no encontró rematador. Las bandas, con Bri y Carracedo, tenían presencia, pero no llegaban a generar peligro real. Y atrás, salvo esa llegada con peligro del Sevilla, en la que Juan Gutiérrez se rehizo muy bien, poco más pudo ofrecer el Córdoba CF en el primer tercio de encuentro.

Tasende centra al área con la oposición de un defensor sevillista. / Manuel Murillo

Una acción de Diego Bri sobre Jorge Moreno volvió a calentar el ambiente en El Arcángel. El cordobesista vio la cartulina amarilla y un gesto posterior de un jugador sevillista caldeó los ánimos. La grada se puso como objetivo los tres centenares de sevillistas que acudieron al coliseo ribereño y el partido entró en una fase en la que era más interesante lo que se veía y se escuchaba en la grada que lo que se veía sobre el césped.

Un contragolpe llevado por Manuel Ángel con pase final que no obtuvo rematador (min. 43) llevó la preocupación a los que estaban pendientes del partido, mientras que un centro de Tasende, sin aparente peligro, finalizó con una mano inocente dentro del área de Mario Díaz ante la que Morales Moreno reaccionó al momento: penalti. Christian Carracedo se encargó de lanzar la pena máxima, en la que se constató que el extremo derecho blanquiverde aún estaba de vacaciones. Alberto Flores se convirtió así en héroe de los suyos y fue jaleado en la retirada a vestuarios tras decretar el colegiado el descanso del encuentro.

Segunda mitad y cambios

De vuelta de vestuarios no parecieron calmarse los ánimos completamente, a tenor de la amarilla que vio Carracedo a los tres minutos de la reanudación. El caso es que el Sevilla cambió por completo el once y este sí que estaba trufado de jugadores profesionales de la primera plantilla. El Córdoba CF, sin embargo, tan sólo dio el turno en portería a Guilherme Fernandes por Íker Álvarez, a expensas de la oficialidad del adiós de Carlos Marín.

Uno de los momentos de fricción que hubo durante el duelo entre el Córdoba CF y el Sevilla. / Manuel Murillo

Hubo que esperar casi una hora de partido para ver la primera gran ocasión del mismo. Y fue para el Sevilla. Isaac lograba romper la línea tras un largo pase de Iglesias y pese a la oposición de Juan Gutiérrez el delantero sevillista logró disparar a puerta desde la frontal del área pequeña, algo escorado. Guilherme Fernandes logró anular el peligro, ante el alivio de El Arcángel.

Otro jaleo y expulsiones

Pocos minutos después era Peque, quien se perfilaba desde la esquina del área y largaba un zurdazo que se marchaba rozando el larguero del portero blanquiverde, en una segunda parte en la que se pareció aún más al clásico partido de pretemporada que la primera. El Córdoba CF intentaba mantener el balón, pero ya no tenía la frescura física del primer acto, mientras que el Sevilla conseguía alguna transición rápida que ponía en aprietos al conjunto blanquiverde. En el minuto 61 era Carmona el que culminaba un ataque sevillista tras una pérdida del mediocampo blanquiverde: su disparo, raso y algo flojo, finalizó en saque de esquina.

Juan Gutiérrez controla un balón durante el duelo entre el Sevilla FC y el Córdoba CF. / Manuel Murillo

Para la última media hora de encuentro, Iván Ania cambió todo el equipo: además de Guilherme Fernandes, el Córdoba CF jugaba ese último tercio con Jacobo Martí e Ignasi Vilarrasa en los laterales, con Álex Martín y Carlos Albarrán como centrales. Damián Cáceres y Theo Zidane conformaban la medular, con Percan por la derecha, Adnane Ghailan en la mediapunta, Kevin Medina en la izquierda y Víctor Sánchez como punta de lanza.

En esa última hora el guion marcando los mismos argumentos. El Córdoba CF intentaba controlar el balón y llegar al área rival, pero sus intentos casi siempre morían en el borde del área, salvo alguna acción individual que provocó el “ooh” en la grada de Kevin Medina o Theo Zidane, con un pase a la espalda de la defensa rival que finalizó sin nada reseñable. Por su parte, el Sevilla intentaba penalizar las pérdidas blanquiverdes en mediocampo con rápidas transiciones que, igualmente, finalizaron sin nada reseñable sobre el área cordobesista, salvo algún quiebro de Guilherme Fernandes que encogió el corazón a más de uno en la grada.

De nuevo, como al final del primer acto, los últimos minutos de partido se calentaron con un choque entre Kevin Medina y Carmona que terminaron con ambos en las duchas antes de tiempo, pero el rifirrafe no estropeó el partido. De hecho, el Sevilla, por mediación de Isaac desperdició una clara ocasión de llevarse el partido en el último minuto con un disparo a centro de Guridi que se le fue demasiado cruzado.

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Finalmente, el Trofeo Puertas de Córdoba se decidió desde el punto de penalti y ahí fue el Sevilla FC el equipo que estuvo más acertado tras el error final de Theo Zidane para el Córdoba CF.