Iván Ania, tras la derrota ante el Sevilla FC: "La pretemporada está para ensayar, para fallar y para que no suceda luego en Liga"

El marcador no se movió en los 90 minutos, pero el Córdoba CF volvió a dar un paso adelante en su puesta a punto. El conjunto blanquiverde plantó cara al Sevilla FC en El Arcángel, donde ofreció una imagen seria y competitiva en un duelo de exigencia que sirvió para seguir consolidando las ideas de Iván Ania. El IV Trofeo Puertas de Córdoba terminó viajando a Nervión tras una tanda de penaltis que desequilibró un encuentro marcado por la intensidad. «Me quedo con cosas positivas. La pretemporada está para ensayar, para fallar, para cometer errores y que no sucedan luego en Liga. Hemos competido contra un equipo de Primera División y creo que el equipo está evolucionando. Tenemos que seguir ese camino», apuntó.

Dos partes diferentes

El técnico blanquiverde recordó que el principal objetivo del encuentro era seguir cargando de minutos a la plantilla. «En este segundo partido de pretemporada buscábamos unos objetivos más allá del resultado, que unos jugaran 60 minutos y otros 30. Volvemos a jugar contra el Cádiz el sábado y queríamos repartir minutos para que fueran cogiendo ritmo los jugadores», explicó.

Dos tiempos diferentes del encuentro, marcados también por el nivel de los onces del Sevilla. «En la primera parte nos enfrentamos prácticamente al filial y creo que les sometimos, les dominamos y generamos muchas llegadas, aunque tuvimos muy poca presencia en cuanto a tiros. Nos faltó finalizar más las acciones», afirmó. En cambio, reconoció que tras el descanso «nos enfrentamos al posible equipo titular del Sevilla y nos exigió mucho más. Hubo momentos en los que tuvimos que defender en bloque medio-bajo, aunque también fuimos capaces de someterles con balón».

Ensayo y error

Pese a mostrarse satisfecho con la evolución del equipo, todavía queda mucho margen de mejora antes del inicio de la competición oficial. «Tenemos que mejorar muchas cosas, mecanizar muchas cosas. Los medios centros y los interiores venían demasiado bajos para recibir y eso no me gusta. Quiero que estén mucho más altos para obligar a saltar a la segunda línea de presión del rival», destacó.

Aunque la idea era ganar, lo que menos importa es el resultado en esta fase de preparación. «Hubiese sido mejor ganar, seguramente, porque eso refuerza la confianza del jugador, pero creo que en pretemporada lo que menos importa realmente es el resultado», añadió.

Mercado estival

Para finalizar, el técnico valoró el perfil de las incorporaciones realizadas hasta el momento, aunque evitó pronunciarse sobre posibles movimientos de mercado: «Es muy pronto para sacar conclusiones. Han venido jugadores jóvenes, enérgicos y algunos debutantes en la categoría, que tendrán que adaptarse lo más rápido posible porque el cambio de Primera Federación o Segunda Federación a Segunda División es grande. No sé lo que pasará de aquí al cierre del mercado. Mi labor es intentar sacar el mayor rendimiento de los jugadores que tengo y trabajar con ellos para que sigan creciendo», concluyó.