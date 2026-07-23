Egoitz Muñoz, nuevo jugador del Córdoba CF: "Intentaré devolver toda la confianza que han demostrado en mí"

Egoitz Muñoz ya viste la blanquiverde. El lateral derecho fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Córdoba CF después de llegar cedido por el Deportivo Alavés para la temporada 2026-2027. A sus 22 años, el futbolista alavés afronta la primera experiencia de su carrera en el fútbol profesional con la ilusión de dar un paso adelante y aprovechar la oportunidad que le brinda el conjunto de Iván Ania. «Gracias, sobre todo, por confiar en mí y por darme esta oportunidad. Intentaré devolveros toda la confianza que habéis demostrado en mí. Estoy muy contento de estar aquí y espero que vuestra felicidad sea también la mía», afirmó durante su presentación.

La oportunidad de estrenarse en el fútbol profesional

Después de completar toda su formación en la cantera del Deportivo Alavés, Egoitz afronta el mayor desafío de su trayectoria. Aunque ya sabe lo que es debutar con el primer equipo vitoriano en la Copa del Rey, será ahora cuando tenga la oportunidad de consolidarse en el fútbol profesional. «Es una oportunidad increíble que hayan confiado en mí. Ahora toca darlo todo, trabajar como el que más e intentar aprovecharla. El míster me pide que sea yo mismo, que ataque, que cuando tenga el balón juegue con tranquilidad y que tenga confianza», explicó.

Egoitz Muñoz pelotea durante su presentación como nuevo jugador del Córdoba CF, en CECO, este jueves. / VÍCTOR CASTRO

El lateral también reconoció que los primeros días de adaptación han estado marcados por las altas temperaturas de Córdoba, aunque aseguró sentirse cada vez más cómodo tanto dentro como fuera del vestuario: «El calor cuesta un poco, pero poco a poco. Con el sistema de Iván me estoy encontrando muy bien».

Juventud, recorrido y proyección

Por su parte, el consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, destacó el interés que despertaba el futbolista durante este mercado estival y agradeció que finalmente se decantara por el proyecto blanquiverde. «Llevábamos tiempo siguiéndote. Sabíamos que tenías muchas opciones para elegir y que nos hayas escogido nos alegra muchísimo. Creemos que encajas perfectamente en nuestro equipo y también en nuestro vestuario. Estamos muy contentos de tenerte aquí y seguros de que nos vas a ayudar a conseguir el éxito», aseguró.

Tomó la palabra el director deportivo, Raúl Cámara, encargado de desgranar el perfil futbolístico del nuevo lateral cordobesista. «Es un jugador que prácticamente se ha criado en la cantera del Alavés. Ha sido muy importante en el filial durante estas últimas temporadas y siempre ha estado en dinámica del primer equipo, llegando incluso a debutar en la Copa del Rey», confirmó.

Aunque, más allá de su formación, Cámara destacó las características que han convencido a la dirección deportiva: «Es un lateral derecho con mucho recorrido, una gran condición física y capacidad para repetir esfuerzos. Tiene un muy buen centro y creemos que puede aportar muchísimo al modelo de juego que exige Iván Ania a sus laterales».

Con apenas 22 años, Egoitz Muñoz afronta en el Córdoba CF la primera experiencia de su carrera lejos del Deportivo Alavés. Formado íntegramente en la cantera vitoriana, el lateral da el salto al fútbol profesional con el objetivo de acumular minutos, seguir creciendo en una categoría tan exigente como LaLiga Hypermotion y demostrar el potencial que le ha llevado a estar en la dinámica del primer equipo albiazul.