Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trofeo Puertas de CórdobaCórdoba CF-Sevilla FCCines de veranoDiscriminación EncinarejoCalles cortada centroCostanillas y HornillosAdif CórdobaBajada de temperaturasHostelería calorFumar en terrazasFindeLey antitabacoPolígonos CórdobaOposiciones bomberos
instagramlinkedin

En Directo

Pretemporada

Córdoba CF-Sevilla FC, en directo | Sin ocasiones claras, los blanquiverdes buscan portería rival

Los de Iván Ania, que afrontan su segundo test de pretemporada, se volverán a ver las caras con los rojiblancos cinco años después

Los aficionados del Córdoba CF en la previa del IV Torneo Puertas de Córdoba.

Los aficionados del Córdoba CF en la previa del IV Torneo Puertas de Córdoba. / Manuel Murillo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF afronta este jueves a las 21.00 horas su segundo compromiso de la pretemporada con un duelo de nivel frente al Sevilla FC. El encuentro, correspondiente a la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba, supondrá además el estreno del conjunto blanquiverde en El Arcángel durante este verano. Será también el reencuentro entre ambos equipos casi cinco años después de su último precedente, disputado en la temporada 2021-2022 en la Copa del Rey, cuando el conjunto hispalense se impuso por 0-1 en la prórroga gracias a un tanto de Ocampos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba CF - Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el Trofeo Puertas de Córdoba
  2. Toro Albalá firma una página para la historia del vino español: Don PX Ginés Liébana 1943 alcanza los 100 puntos en la Guía Peñín 2027
  3. Los viajeros del AVE en Córdoba tendrán un nuevo sistema de embarque tras un año récord de casi 6 millones de usuarios
  4. Urbanismo aprueba la demolición de los solares de Hornillo y Costanillas para construir un equipamiento deportivo y un aparcamiento en Santa Marina
  5. Los expertos eligen la mejor heladería de Córdoba: el secreto de Piamonte D’Ambrosio
  6. El hotel de Málaga a pie de playa que conquista a las familias de Córdoba: tiene su propio parque acuático con ocho piscinas y ‘day pass’
  7. Sadeco irá a juicio contra su exgerente y varios empleados por la gestión del fondo social de 2021
  8. Hacemos Córdoba critica que Sadeco retire la goma de los contenedores y quiera aprobar un nuevo organigrama con cuatro nuevos directivos

Ambiente en las gradas de El Arcángel en el Trofeo Puertas de Córdoba

Ambiente en las gradas de El Arcángel en el Trofeo Puertas de Córdoba

Sorteo Bonoloto del jueves 23 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 23 de julio de 2026

Desalojos en la localidad madrileña de Villa del Prado por un nuevo incendio forestal

Desalojos en la localidad madrileña de Villa del Prado por un nuevo incendio forestal

El incendio de Almería se propagó cuatro veces más rápido de lo normal

El incendio de Almería se propagó cuatro veces más rápido de lo normal

El Congreso aprueba la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones

El Congreso aprueba la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones

Continúan los incendios, confinamientos y desalojos en el último día de la ola de calor

Continúan los incendios, confinamientos y desalojos en el último día de la ola de calor

Lucena volverá a ser la sede de la final andaluza de becerradas: fecha y dónde verla en directo

Lucena volverá a ser la sede de la final andaluza de becerradas: fecha y dónde verla en directo

José María Baena asumirá el acta de concejal del PP de Baena y Albendín tras la renuncia de Javier Vacas

José María Baena asumirá el acta de concejal del PP de Baena y Albendín tras la renuncia de Javier Vacas
Tracking Pixel Contents