Córdoba CF-Sevilla FC, en directo | Sin ocasiones claras, los blanquiverdes buscan portería rival

El Córdoba CF afronta este jueves a las 21.00 horas su segundo compromiso de la pretemporada con un duelo de nivel frente al Sevilla FC. El encuentro, correspondiente a la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba, supondrá además el estreno del conjunto blanquiverde en El Arcángel durante este verano. Será también el reencuentro entre ambos equipos casi cinco años después de su último precedente, disputado en la temporada 2021-2022 en la Copa del Rey, cuando el conjunto hispalense se impuso por 0-1 en la prórroga gracias a un tanto de Ocampos.

Descanso (0-0) 48'. Y detiene Alberto Flores el disparo de Carracedo desde los once metros y el partido se va al tiempo de descanso. Primeros 45 minutos muy igualados, con un Córdoba CF serio y bien plantado, aunque sin encontrar la profundidad necesaria para generar ocasiones de peligro. El Sevilla FC tampoco ha logrado inquietar en exceso a la zaga blanquiverde, por lo que el marcador no se ha movido en una primera mitad.

Descuento 45'. Dos minutos de añadido para que termine la primera mitad.

Tiro desde los once metros 48'. ¡Penalti a favor del Córdoba CF, tras una mano de Nico Guillén dentro del área!

Llega el Córdoba CF (0-0) 40'. ¡UUUUUUUUY! Probó suerte Egoitz Muñoz desde fuera del área, aunque despejó Alberto Flores.

Sin goles, de momento 36'. Se mantiene el empate en El Arcángel. El partido continúa con el mismo guion de los primeros minutos: mucho orden por parte de ambos equipos, pocas llegadas al área y ninguna ocasión realmente clara de peligro.

Continúa el juego 26'. Se reanuda el juego en El Arcángel.

Hidratación 23'. Se detiene el juego para pausa de hidratación.

Primeros 20 minutos (0-0) 20'. ¡Superados los primeros 20 minutos del encuentro! El Córdoba CF ha salido con buen pie y busca con insistencia la portería rival, aunque por el momento no ha conseguido generar ocasiones claras de peligro. El Sevilla, por su parte, también insiste mantenerse en campo blanquiverde.

Golpe de Tasende 11'. Entran las asistencias médicas para atender a Tasende, tras un choque con Jesuly. Todo queda en nada y continúa el juego.