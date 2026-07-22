La nueva etapa de Dani Requena en el Levante: el Villarreal podría ingresar cinco millones de euros dentro de un año por el exjugador del Córdoba CF

El exjugador del Córdoba CF Dani Requena continúa dando pasos importantes en su carrera. El centrocampista granadino acaba de incorporarse al Levante en calidad de cedido por el Villarreal, una operación que le permitirá disputar por primera vez una temporada completa en Primera División.

La excelente temporada realizada en El Arcángel le ha servido para subir de categoría. Según ha publicado Ismael Mateu en El Mediterráneo de Castellón, del mismo grupo editorial de este periódico, la cesión es por un año. A la conclusión de la temporada 26-27, el Levante podría adquirir los derechos del jugador por una cantidad aproximada de cinco millones de euros. El Córdoba CF recibiría una pequeña parte de esa cantidad en concepto de derechos de formación por haber pertenecido a la plantilla en la Liga Hypermotion en la temporada 25-26.

Además, el Villarreal podría recuperar al jugador a la finalización de las temporadas 27-28 y 28-29 por algo más de cinco millones, por una cantidad que crecería en junio del 2029. De esta forma, el equipo castellonense demuestra que sigue confiando en el jugador y que no descarta la opción de recuperarlo para su primera plantilla en los dos próximos años.

Una temporada decisiva en El Arcángel

Requena llegó al Córdoba durante la temporada 2025-26 como cedido por el Villarreal. Pese a su juventud y a su limitada experiencia previa en la categoría, pronto se ganó un lugar en el once de Iván Ania.

El granadino terminó convirtiéndose, junto a su paisano Isma Ruiz, en uno de los líderes del centro del campo blanquiverde. Su capacidad para participar en la construcción, su despliegue y su regularidad lo situaron entre los futbolistas más destacados de la plantilla.

Requena disputó 36 encuentros, 32 de ellos como titular, y marcó dos goles. Su rendimiento fue especialmente valorado por su capacidad para asumir responsabilidad desde el inicio de la temporada y mantener un nivel constante.

Dani Requena, a la derecha, en un partido con el Córdoba CF. / Manuel Murillo

Primer internacional sub-21 del Córdoba en 35 años

Su progresión durante su etapa en El Arcángel también tuvo repercusión en el ámbito internacional. Dani Requena fue convocado por la selección española sub-21 mientras pertenecía al Córdoba.

El centrocampista se convirtió así en el primer futbolista del conjunto blanquiverde que alcanzaba una convocatoria con la sub-21 en los últimos 35 años. Aquella citación confirmó el impacto de su temporada y reforzó su consideración como uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol español.

Un nuevo reto en la élite

Requena afrontará ahora un desafío más exigente. El Levante le permitirá competir cada semana en Primera División y comprobar si puede trasladar a la élite las cualidades que mostró en Córdoba.

El Villarreal seguirá de cerca su evolución, mientras que el Levante contará con una opción de compra que podría convertirlo en jugador de la entidad valenciana a largo plazo. Después de consolidarse en El Arcángel, el mediocentro granadino buscará ahora hacerse un hueco entre los mejores. Su rendimiento en el Córdoba ha sido el trampolín para un salto de categoría que confirma la importancia de su paso por el club blanquiverde.