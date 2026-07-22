Iván Ania, ante el estreno del Córdoba CF en El Arcángel: "Es un partido ilusionante, enfrentarnos en nuestro estadio a un rival de Primera División"

El Córdoba CF se estrena ante su afición. Lo hará este jueves, a partir de las 21.00 horas, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante miles de seguidores cordobesistas que podrán ver un encuentro de nivel, ya que el rival de los blanquiverdes será el Sevilla FC, un equipo que pese a que ha tenido dificultades en las últimas campañas, continúa siendo un adversario de Primera División con un historial impresionante.

Derbi andaluz

Córdoba CF y Sevilla FC dirimirán la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba. Pero lo más importante es que servirá para evaluar dónde se encuentra este Córdoba CF de Iván Ania, que afronta su cuarto inicio en el banquillo blanquiverde, algo más que inédito en los 72 años de historia del club, y ante un reto mayúsculo: dar ese paso adelante que le haga asomarse a los puestos de play off de ascenso. Por ello, el duelo ante el Sevilla es importante para poder calibrar una pretemporada sobre la que Iván Ania se mostró "contento" en declaraciones a los medios del club. "Estamos introduciendo, como en todas las pretemporadas, trabajo físico y también trabajo táctico", explicó el asturiano, que avanzó que los jugadores están asimilando "conceptos y todavía nos queda mucho por delante. Estamos en la tercera semana, tenemos otras tres de pretemporada, pero estamos contentos por cómo están recibiendo las ideas los jugadores".

Luis García Plaza, durante un encuentro de Liga con el Sevilla. / EP

Iván Ania habló también sobre el encuentro de este jueves, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, frente al Sevilla FC de Luis García Plaza. "Es un partido ilusionante, enfrentarnos en nuestro estadio a un rival de Primera División", aseguró el técnico blanquiverde, que valoró que "para muchos será su primer partido en El Arcángel y eso siempre es importante, esa primera impresión, tanto la que el jugador tenga del estadio como la que la afición tenga de los jugadores nuevos". Por ello, el entrenador del Córdoba CF aseguró que espera que su equipo haga "un buen partido, que se vea sobre todo la identidad del equipo, lo que queremos del equipo esta temporada y, si puede venir acompañado de un buen resultado, muchísimo mejor", deseó un Iván Ania que, en cualquier caso avisó de que "en pretemporada, los resultados no son lo importante".