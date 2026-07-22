Córdoba CF - Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el Trofeo Puertas de Córdoba

Segundo amistoso de la pretemporada del Córdoba CF. El conjunto de Iván Ania disputará este jueves el Trofeo Puertas de Córdoba ante el Sevilla FC, en un nuevo encuentro para ir acumulando minutos e implementando el sistema táctico de cara a la temporada 2026-27.

El Córdoba CF viene de sumar un empate a un gol ante el Orlando Pirates, partido disputado en las instalaciones del Marbella Football Center. Fue un encuentro muy típico de verano, muy de estreno de pretemporada, en el que lo más interesante tuvo que ver con las múltiples caras nuevas que componen el plantel que dirige un Iván Ania que deberá ajustar al máximo el juego del equipo de cara a la Liga, pero también de cara a la política de fichajes de la entidad blanquiverde, en la que apenas se vislumbra en las últimas semanas la incorporación de un hombre de ataque. En caso de que el asturiano no lo vea claro esa lista podría ampliarse, aunque ello provocaría la salida de más jugadores en forma de cesión, algo que en todo caso seguirá produciéndose y Unai Sabroso no será el último en salir en préstamo.

Sevilla FC, rival del Córdoba en el segundo amistoso

Este nuevo amistoso servirá para ir puliendo el sistema de Iván Ania y para realizar la puesta de largo del conjunto blanquiverde ante una afición ansiosa de celebrar un gran éxito. Traducido en lenguaje cordobesista, ese gran éxito sólo puede ser lograr una de las plazas de ascenso a Primera División en la temporada 2026-27, la tercera consecutiva desde el regreso al fútbol profesional.

Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos fueron en un amistoso celebrado en julio de 2023, en el que venció el Sevilla FC con goles de Lamela y de Isaac Romero. En competición oficial, la última vez que se vieron las caras sevillistas y cordobesistas fue en diciembre de 2021, cuando el Sevilla FC venció en El Arcángel, en duelo de Copa del Rey, con un gol de Ocampos en la prórroga.

Horario del amistoso del Córdoba CF - Sevilla FC

El partido entre Córdoba CF y Sevilla Fútbol Club se jugará este jueves 23 de julio a partir de las 21:00 en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Dónde ver el partido entre Córdoba CF - Sevilla FC

El encuentro, al contrario que otros de la pretemporada del Córdoba CF, no podrá verse en ninguna TV ni en streaming. Sin embargo, sí que se podrá seguir a través de la plataforma Sevilla FC+. Según informa el propio club hispalense, la aplicación es gratuita para abonados y socios rojos y blancos. Los interesados en ver el partido podrán suscribirse por un coste de 1,99 euros al mes o 19,99 euros al año.