El Córdoba CF cede a Unai Sabroso a la Ponferradina

El Córdoba CF ya le ha encontrado destino a Unai Sabroso, el delantero de 19 años que firmó hace unas semanas al Rayo Vallecano B y que llegó al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel con no pocas papeletas para salir en forma de préstamo, cumpliendo así con la política de incorporaciones que viene conformando la entidad blanquiverde en los últimos años, más especialmente desde la llegada de Antonio Fernández Monterrubio a la máxima dirección del club.

Según informó de manera oficial el Córdoba CF, Unai Sabroso jugará la próxima temporada en la SD Ponferradina, cumpliendo con él una de las plazas sub 23 del plantel y un refuerzo para el ataque del club berciano, que se fijó en los nueve goles que logró con el juvenil franjirrojo, que le llevaron a promocionar hasta el filial del Rayo Vallecano

Al parecer, Mehdi Nafti ya dispuso este miércoles de Unai Sabroso en el entrenamiento de la SD Ponferradina, por lo que el anuncio oficial era cuestión de horas.

Unai Sabroso es un futbolista de marcado perfil ofensivo, capaz de actuar prácticamente en cualquier posición del frente de ataque y al que el Córdoba CF considera una apuesta tanto para el presente como, especialmente, a medio-largo plazo. Así lo reflejaba el propio comunicado oficial del club ciuando fue anunciado como nuevo jugador blanquiverde, que definía al madrileño como «un atacante con gran proyección y apuesta de futuro del club».

Un futbolista en progresión

La llegada de Sabroso respondía a la estrategia que la entidad de El Arcángel viene desarrollando en las últimas ventanas de traspasos. La comisión deportiva continúa peinando las principales canteras del fútbol español en busca de futbolistas con potencial para dar el salto en las filas blanquiverdes. En el caso Unai Sabroso, la 2025-2026 supuso un importante punto de inflexión en su carrera. Fue su primera temporada en la disciplina del Rayo Vallecano, al que llegó el pasado verano procedente del Juvenil del Rayo Majadahonda. Anteriormente también había completado parte de su formación en la cantera del Leganés.

Unai Sabroso conduce el balón durante el encuentro de pretemporada entre el Córdoba CF y el Orlando Pirates. / Manuel Murillo

Su adaptación fue inmediata, eso sí. En el Juvenil División de Honor firmó nueve goles, un rendimiento que le abrió las puertas del filial franjirrojo en Segunda Federación, donde comenzó a adquirir experiencia en el fútbol sénior pese a una temporada complicada para el conjunto vallecano, que terminó descendiendo de categoría como colista del Grupo 5.

A esos registros añadió un gol con el filial y otro más con el conjunto sub-19 en la Copa del Rey Juvenil, concretamente en la eliminatoria frente al Deportivo de La Coruña.

Atacante versátil

Más allá de su capacidad goleadora, uno de los aspectos que más seducía en la parroquia blanquiverde era su polivalencia. Aunque suele desenvolverse en posiciones ofensivas, puede actuar en cualquiera de los dos extremos, desempeñarse como mediapunta o incluso ejercer como referencia en determinados contextos del juego, aspectos que también han atraído a Nafti y a la Ponferradina.

Unai Sabroso, en el centro, durante el único partido que jugará esta temporada y pretemporada con el Córdoba CF: el disputado en Marbella contra el Orlando Pirates. / Manuel Murillo

Una versatilidad que amplía las alternativas de desarrollo de un futbolista que, lógicamente, todavía se encuentra en plena etapa formativa y cuyo margen de crecimiento continúa siendo elevado.

El mismo camino que otras apuestas

La hoja de ruta inicial prevista para Sabroso apunta a un modelo ya utilizado por el Córdoba CF en incorporaciones similares durante las últimas campañas. El madrileño inició la pretemporada a las órdenes de Iván Ania, donde ha sido valorado por el técnico asturiano. Ahora, con una plantilla sobredimensionada, de casi 30 elementos, el escenario más lógico para Unai Sabroso pasaba por una cesión que le permita acumular minutos y continuar su evolución competitiva antes de regresar a El Arcángel con una mayor experiencia. Fórmula, de hecho, que ya durante la 2025-2026 se vio en casos como George Andrews, Víctor Sánchez o Mariano Carmona.

Y además tendrá un destino más que atractivo: desde su descenso en la 2022-23, la Ponferradina ha disputado tres play off de ascenso a Segunda de manera consecutiva. En uno de ellos, precisamente en la 2023-24, cayó en semifinales ante el Córdoba CF. Por lo tanto, Unai Sabroso recalará en un equipo y club de nivel para poder crecer competitivamente y regresar al Córdoba CF con más argumentos para convencer a Iván Ania.