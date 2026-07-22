El Córdoba CF 2026-27 se presenta ante su afición con el Sevilla como rival

El Córdoba CF de la temporada 2026-27 echa a andar. El Córdoba CF asentado en Segunda División y que debe dar un paso adelante, definitivo, hace su puesta de largo este jueves (21.00 horas) en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante su afición y frente a un rival de Primera División, el Sevilla FC. Un partido en el que se han de ver ya las primeras virtudes y los primeros ajustes a realizar de un equipo, el de Iván Ania, que tendrá ante sí el reto de volver a ilusionar a su afición, haciéndola soñar con cotas que hace pocos años no solo eran sueños inalcanzables, sino hechos pasados de los que se dudaba que se hubieran alcanzado.

Mirando al objetivo de Liga

Hace más de una década del último play off de ascenso a Primera en el que aparecía el Córdoba CF como uno de los aspirantes y el actual Córdoba CF quiere llegar, al menos, a ese mismo objetivo. El punto de partida para ese objetivo, cuya meta se encuentra en la primera semana de junio del 2027, es esta noche, ante un rival que en otros tiempos no muy lejanos era uno de los grandes de España y salía a Europa con cierto aura. En la actualidad, el Sevilla FC intenta reconstruirse para reverdecer grandes momentos deportivos de los que aún parece andar lejos. Sobre todo, a tenor de las declaraciones recientes de su actual técnico, un Luis García Plaza que no oculta los problemas que hay en Nervión. El conjunto sevillista llegará al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel tras salir derrotado (1-0) en su segundo amistoso de pretemporada, ante un Primera polaco. García Plaza declaró tras el encuentro que «es verdad que ellos estaban a una semana de empezar la competición y nosotros solo llevamos 15 días de entrenamiento. Ha jugado prácticamente el Sevilla B, como digo yo, porque estaban todos los chavales, y estoy encantado con ellos», afirmó el madrileño, que reclamó fichajes.

Entrenamiento del Sevilla FC. / Sevilla FC

«Tengo claro que la pretemporada va a ser dura y difícil porque la plantilla todavía está en embrión. Es algo lógico, no pasa nada, porque todavía queda mes y medio para que cierre el mercado. Los chicos van a tener que jugar muchísimos minutos y no pasa nada por ganar, empatar o perder”, aseguró el técnico sevillista, que no dudó en declarar que “esta pretemporada va a ser dura y complicada porque estamos muy en cuadro, ahora mismo contamos con muy pocos jugadores del primer equipo. Aún queda un mes y medio de mercado, pero hay que seguir jugando partidos y preparándonos para ir creciendo». Así, García Plaza ya avisó de cuál sería su plan para el encuentro en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, frente al Córdoba CF, y frente al Ceuta, el domingo.

Reparto de minutos

«Mi idea es que en uno de los partidos los jugadores disputen 45 minutos cada grupo, y en el segundo que la gente del primer equipo alcance los 70 o 75 minutos, que es la progresión que tenemos que seguir. Ya decidiré en qué partido juegan los chicos del filial, pero no podemos llevar a los que deben disputar 75 minutos a jugar también el otro encuentro porque existe riesgo de lesión muscular. Hay que seguir acumulando trabajo y rodando, con el objetivo puesto en el Rayo y en seguir modificando la plantilla durante este mes y medio que queda de mercado», del que Luis García Plaza está más que pendiente, dado que apenas han llegado refuerzos al Sánchez Pizjuán, este verano.

Una imagen de un entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva, la pasada semana. / Manuel Murillo

Por lo tanto, se hace muy difícil adivinar qué once planteará el Sevilla ante el Córdoba CF para la disputa del Trofeo Puertas de Córdoba. Sí parece más factible hacer un pronóstico del equipo titular de los blanquiverdes, que plantean el encuentro como una buena prueba para comprobar dónde se encuentra la plantilla cordobesista de cara al inicio de competición, pero sobre todo de cara al mercado de verano, en el que se encuentra en el polo opuesto al Sevilla FC. Porque la comisión deportiva blanquiverde tiene realizado el 90% (o más) del trabajo y, tal y como reconoció su dirección deportiva, se plantea el encuentro frente a los sevillistas como una evaluación de posibles incorporaciones y si hay que modificar el plan sobre éstas o no. Porque ese guion señala que apenas resta un jugador de ataque, pero todo se encontrará a expensas del rendimiento de las 14 caras nuevas que se han incorporado al vestuario del Córdoba CF.

En cualquier caso, el encuentro servirá para que Iván Ania pueda evaluar de los jugadores de los que dispone y plantear si hay que ajustar alguna línea, modificando el plan previsto en la planta noble del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. En tres semanas, las pruebas dejarán de serlo y la exigencia para la 2026-27 será máxima.