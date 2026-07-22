El Almería, último rival del Córdoba CF en la pretemporada 2026-27

El Córdoba CF informó del último encuentro amistoso que disputará este verano como ensayo para la temporada 2026-27. Era el único partido que le restaba por fechar y poner hora, ya que el rival ya se conocía desde hacía pocos días. Así, el conjunto que dirige Iván Ania se enfrentará a la Unión Deportiva Almería el próximo viernes, 7 de agosto, a las 10.30 horas, por lo que se deduce que el asturiano empleará dos onces completamente diferentes unas horas antes, en Jaén, y en ese encuentro, frente a un rival de la entidad de los indálicos. El Córdoba CF se enfrentará en la tarde-noche precedente al Real Jaén, en La Victoria, en la disputa del Trofeo del Olivo.

Calendario de pretemporada

Por lo tanto, el calendario del verano del 2026 del Córdoba CF queda finalmente así:

Eder García controla un balón ante un rival del Orlando Pirates, en el Marbella Football Center. / Manuel Murillo

Este jueves 23 de julio, disputa de la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba. El Córdoba CF recibirá al Sevilla FC en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel a partir de las 21.00 horas.

Posteriormente, el Córdoba CF viajará este sábado, 25 de julio, hasta Sanlúcar de Barrameda para medirse al Cádiz CF en el Estadio El Palmar. El encuentro se disputará a las 20.00 horas.

El viernes, 31 de julio, en Oliva Nova, se enfrentará al Elche CF en las instalaciones de Oliva Nova Golf & Sports a las 10.30 horas.

Como se ha detallado, el 6 de agosto, visitará al Real Jaén para disputar la cuadragésima segunda edición del Trofeo del Olivo en el Estadio Caja Rural La Victoria (20.00 horas). "Un día después, el Córdoba CF cerrará definitivamente su preparación con el amistoso frente a la UD Almería en el Marbella Football Center", señala el comunicado del Córdoba CF, partido que se disputará a las 10.30 horas y, tras el mismo sólo le quedará "centrarse ya en el inicio de la temporada 2026/27 de LaLiga Hypermotion".